Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
Киев должен установить сотни линий обороны достаточно быстро, чтобы опередить наступление России, поэтому внутри Украины предпринимаются усилия по укреплению сотен километров оборонительных рубежей.
Линия противотанковых рвов и колючей проволоки тянется через поля подсолнечника до самого горизонта. Украина делает ставку на то, что сможет построить укрепления достаточно быстро и на достаточном расстоянии, чтобы остановить летнее наступление России, пишет Wall Street Journal (WSJ).
Но оборонительная игра сталкивается со все менее радужными перспективами, отмечает издание.
«Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, возводя препятствия и расчищая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам. Пока стрелки сканируют небо в поисках вражеских дронов, операторы украинских БПЛА находятся под ними в обширной сети подземных укрытий», – рассказывает газета.
По данным WSJ, инженеры и солдаты ВСУ возвели линию бетонных «зубов дракона» по пояс высотой от Харьковской области до Запорожья, хотя пробелы в обороне делают их схожей с сооружениями линии Мажино, добавляет РБК.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.
В Минобороны России сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.