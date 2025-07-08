Tекст: Валерия Городецкая

В интервью украинской службе «Би-би-си» он признал, что даже при поддержке Запада Киев не способен осуществить «немедленное освобождение всех территорий без значительных человеческих жертв», передает ТАСС.

«Со стороны Запада очень несправедливо подталкивать Украину к немедленному освобождению всех территорий. <…> Есть цена для восстановления Украины как независимого и автономного государства», – подчеркнул президент Чехии. Он допустил, что этой ценой может стать «временная» потеря территорий, которая, по его словам, «не будет признана» международным сообществом.

Президент Чехии добавил, что после завершения украинского конфликта и «достижения мирного соглашения» Европа могла бы начать обсуждать с Россией вопросы безопасности, а также восстановление прежнего экономического сотрудничества и бизнеса.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у украинской армии недостаточно сил для возвращения утраченных территорий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий.