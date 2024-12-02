Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть территории
Зеленский заявил о невозможности ВСУ вернуть утраченные территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской армии недостаточно сил для возвращения утраченных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины не в состоянии вернуть утраченные территории, передает ТАСС.
В интервью японскому агентству Kyodo Зеленский сказал: «У нашей армии для этого нет сил. Это правда», комментируя ситуацию с возвращением территорий.
Кроме того, Зеленский отметил, что конфликт на Украине вступил в более сложный этап.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева, а Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России.