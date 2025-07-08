Tекст: Дмитрий Зубарев

Новая структура Министерства иностранных дел Украины будет включать управление недружественных стран, сообщил глава ведомства Андрей Сибига.

В это управление войдут не только Россия, но и союзные ей государства, такие как Северная Корея и Беларусь, передает ТАСС.

Сибига отметил: «У нас теперь будут новые раздельные управления. Например, управление недружественными странами. Сюда войдут не только Россия, но и ее союзники, такие как Северная Корея или Беларусь. Дело не в двусторонних отношениях, а в противодействии угрозам». Контролировать работу нового подразделения будет первый заместитель министра.

Помимо этого, по словам Сибиги, для работы со странами Центральной Азии создается отдельное управление. Также в структуре МИД Украины появится специальное управление по санкционной политике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США поставлять оружие. Киев заявил о возможной изоляции страны на фоне высказываний Сибиги. Глава МИД Украины рассматривает Ватикан в качестве площадки для переговоров.