Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести регионах на Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги, а сирены продолжают звучать ещё в трёх восточных и северных областях.
Воздушная тревога была объявлена в шести украинских областях, сообщает ТАСС. В зону оповещения вошли Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области. Официальный ресурс для информирования населения подтвердил активацию системы тревоги в указанных регионах.
Кроме того, сирены тревоги работают в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Воздушная тревога была объявлена в шести украинских областях, сообщает ТАСС. В зону оповещения вошли Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области. Официальный ресурс для информирования населения подтвердил активацию системы тревоги в указанных регионах.
Кроме того, сирены тревоги работают в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.