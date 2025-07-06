В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушная тревога была объявлена в шести украинских областях, сообщает ТАСС. В зону оповещения вошли Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области. Официальный ресурс для информирования населения подтвердил активацию системы тревоги в указанных регионах.

Кроме того, сирены тревоги работают в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Воздушная тревога была объявлена в шести украинских областях, сообщает ТАСС. В зону оповещения вошли Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области. Официальный ресурс для информирования населения подтвердил активацию системы тревоги в указанных регионах.

Кроме того, сирены тревоги работают в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.