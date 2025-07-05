Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.