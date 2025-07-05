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    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    16 комментариев
    5 июля 2025, 08:15 • Новости дня

    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик

    Американская журналистка рассказала о реакции Трампа на уверенность Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин удивил президента США Дональда Трампа своим уверенным поведением во время общения, сообщила журналист CNN и академик Джилл Догерти.

    По ее словам, Путин продемонстрировал, что всегда знает, что делает, и продемонстрировал готовность действовать в ответ – либо с помощью силы, либо посредством диалога, передает РИА «Новости».

    Догерти подчеркнула, что Трамп не случайно был удивлен после разговора с президентом, поскольку опыт Путина позволяет ему легко вести беседу на своих условиях. Она отметила, что российский лидер находится у власти уже четверть века, что значительно выделяет его среди других мировых политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

    Напомним, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.

    4 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% участников исследования, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

    Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.

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    4 июля 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине

    Американист Дробницкий: Трамп поостыл в своей идее «мира на Украине»

    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не смог добиться прогресса в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах. Глава Белого дома поостыл в своей идее «мира на Украине», сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил недовольство положением дел при урегулировании на Украине.

    «Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсуждают целый ряд проблем. При этом они понимают, что по некоторым вопросам прогресс невозможен, и это нормально. Мы живем на разных континентах, у нас разные геополитические и экономические стратегии. Задача Москвы и Вашингтона – развивать сотрудничество в тех областях, в которых есть интерес у обеих стран», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Необычным итогом прошедшей беседы президентов России и США стало то, что последний «не написал длинный пост в соцсети Truth Social», иронично указал собеседник. «Глава Белого дома поостыл к своей идее «мира на Украине». Это хорошо, потому что каждый раз, когда он загорается ею, американские «ястребы» и европейские лидеры более настойчиво начинают требовать от него давления на Москву. И в итоге Трамп оказывается в ловушке», – детализировал политолог.

    При этом слова лидера США об отсутствии прогресса – разумная и адекватная оценка, считает Дробницкий. «Трамп не смог добиться продвижения в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах», – уточнил аналитик. По его мнению, то, что заявление главы Белого дома совпало с приостановкой поставок оружия Украине, неслучайно.

    «Пауза в передаче вооружения свидетельствует – ресурсы Штатов истончаются. А за их остатки началась очевидная драка между ближневосточными союзниками США и евроатлантическими структурами. Американцы больше не могут обеспечивать весь мир своей военной мощью. На этом фоне отсутствие «прогресса», о котором говорит Трамп, – часть общего процесса», – пояснил эксперт.

    «Впрочем, американскому лидеру не дадут полностью остыть к украинскому вопросу. Во второй половине июля стоит ожидать, что «ястребы» попытаются ввести против России санкции, а в сентябре – включить помощь Украине в бюджет США. Но пока общий фон свидетельствует о том, что у Трампа пропал кавалерийский азарт, и это, повторюсь, хорошо», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и посетовал, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

    «Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине и не достигли никакого прогресса. <…> Разговор мне совсем не понравился», – сказал американский лидер журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    Напомним, президенты России и США в четверг провели очередной телефонный разговор. Он стал шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне – после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также после начала войны Израиля и Ирана.

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что беседа глав государств 3 июля продолжалась почти час. По словам Ушакова, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». «Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта», – уточнил он.

    Кроме того, российский лидер заявил Трампу, что Москва не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации», – сказал помощник президента.

    Путин и Трамп «весьма обстоятельно» обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, добавил Ушаков. По его словам, «с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами».

    Говоря о российско-американских отношениях, Путин и Трамп подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в реализации перспективных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Ушаков отметил, что диалог глав государств шел на одной волне, был откровенным и конкретным.

    Западная пресса сочла телефонный разговор между президентами дипломатической неудачей лидера США. «То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», – сказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia.

    По словам Уэра, даже лояльный главе Белого дома канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу. «Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа) с Путиным счет был 1:0 в пользу России», – считает он.

    «Попытки США положить конец военным действиям на Украине дипломатическим путем зашли в тупик», – пишет Reuters. Агентство обратило внимание на то, что Трамп провел разговор после того, как столкнулся с призывами со стороны республиканцев усилить давление на Путина в вопросе разрешения конфликта на Украине.

    Вместе с тем контакты президентов России и США подтверждают наличие заинтересованности в восстановлении отношений между странами, пишет журнал Newsweek. Издание напоминает, что беседа Путина и Трампа состоялась всего через два дня после того, как российский лидер провел первый за почти три года прямой телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

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    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

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    4 июля 2025, 13:28 • Новости дня
    Песков сообщил о реакции Москвы на заявления Трампа об Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Москва учитывает реакцию американского лидера на итоги разговора с Путиным, в частности его разочарование по поводу медленного продвижения по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации и сообщил Трампу о продолжении ожидания согласования дат третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Песков уточнил, что российская сторона по-прежнему ожидает определения сроков нового раунда переговоров.

    Песков также прокомментировал перспективу личной встречи президентов России и США. Он заявил, что подобная встреча необходима, однако требует тщательной подготовки. Песков напомнил, что ни Путин, ни Трамп не обсуждали прямые переговоры в ходе последнего телефонного разговора.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

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    5 июля 2025, 01:39 • Новости дня
    Трамп подписал «большой, красивый билль»
    Трамп подписал «большой, красивый билль»
    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал масштабный законопроект о налогах и госрасходах, который называет «большим, красивым биллем» (или «большим прекрасным законопроектом» – One Big Beautiful Bill Act).

    «Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он подчеркнул, что одобрение документа стало «величайшей победой». Президент США заявил, что документ предусматривает «крупнейшее сокращение налогов в американской истории».

    Закон предполагает сокращение ряда социальных программ при увеличении военных расходов. Закон сокращает федеральные расходы, дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления Конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат Конгресса США одобрил законопроект 1 июля, Палата представителей – 3 июля. Законопроект предполагает увеличение потолка госдолга США на 5 трлн долларов.

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    4 июля 2025, 08:45 • Новости дня
    Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
    Лавров поздравил Рубио с Днем независимости США
    @ Сергей Булкин/ТАСС, Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров направил поздравление с национальным праздником США и отметил важность взаимного уважения между странами.

    В поздравительном послании в Telegram-канале ведомства российский министр выразил поддержку стремлениям американского народа к единству и реализации традиционной американской мечты.

    Он отметил, что рассчитывает на развитие стабильных и предсказуемых отношений между Россией и США, основанных на взаимном уважении и учете национальных интересов обеих стран. Лавров заявил, что такой подход предопределен историей, географией и современными реалиями.

    В завершение поздравления Лавров пожелал американскому народу следовать дорогой мира и процветания и отметил важность сохранения принципов Декларации независимости США о праве на жизнь, свободу и стремление к счастью.

    Днем ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, отметив важность праздника, который связывают с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

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    4 июля 2025, 10:47 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа предложил снять энергетические санкции с России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа по энергетическим вопросам Стивен Уиткофф выступил за снятие американских санкций с России в энергетической сфере.

    По информации двух источников Politico, Уиткофф заявил, что такие меры могли бы быть выгодны для США и мировой экономики, передает ТАСС.

    Однако, как отмечает издание, внутри администрации США нет единого мнения по этому вопросу. Министр внутренних дел Дуглас Бергам, в частности, считает необходимым полностью вытеснить Москву с мирового рынка энергоносителей, чтобы усилить давление и ограничить доходы России.

    В результате между сторонниками разных подходов разгораются споры, а тема снятия санкций вызывает острые дебаты в администрации США. Politico подчеркивает, что эти разногласия могут повлиять на формирование будущей энергетической политики Вашингтона в отношении Москвы.

    В конце июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что США отменили санкции, мешавшие строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит Росатом.

    Ранее администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

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    4 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о непринятии Ермака обеими партиями США

    Депутат Рады Федина заявила о непринятии Ермака обеими партиями США

    Tекст: Денис Тельманов

    Ряд американских политиков и СМИ выражают недовольство ролью Ермака как переговорщика по военным поставкам, заявила депутат Верховной рады София Федина.

    Федина заявила, что главу офиса Зеленского Андрея Ермака не хотят видеть в США, у него есть противники среди республиканцев и демократов, сообщает ТАСС.

    В интервью украинскому YouTube-каналу «Откровенно» она отметила: «Его в Америке ни видеть, ни знать не хотят с 2020 года. К нему есть вопросы и у республиканцев, и у демократов. Уже выходило несколько статей в зарубежных СМИ, в частности в американских, в которых подчеркивают, что если вы хотите завалить дело, отправляйте Ермака».

    По словам Фединой, представители украинского парламента практически не участвуют в переговорах с США, эти функции выполняют люди из фракции «Слуга народа», а опытных специалистов к переговорам не допускают.

    Ранее The New York Times проинформировала, что Вашингтон приостановит поставки Украине ракет Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger и другой военной продукции. Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США для разъяснения ситуации.

    Представитель Пентагона отказался публично уточнять перечень вооружений, которые продолжают поступать на Украину. По данным The Economist, американские поставки вооружений на Украину полностью прекращены, однако президент США Дональд Трамп отметил, что помощь продолжается с учетом потребностей самих Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.

    Трамп выразил недовольство ходом мирного процесса после разговора с Владимиром Путиным. Вашингтон заявил, что не будет продолжать военную поддержку Киева.

    Владимир Зеленский пытается сменить премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, чтобы усилить личную власть, однако США выступают против подобных инициатив. В Киеве назвали дату возможной отставки правительства.

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    4 июля 2025, 12:00 • Новости дня
    Politico: ЕС опасается раздела энергетического рынка между Россией и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские чиновники выражают обеспокоенность тем, что обсуждение газопроводов «Северные потоки» между руководством России и США может привести к разделу энергетического рынка Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, в Брюсселе считают, что предмет переговоров двух стран – потенциальное влияние на энергетическую архитектуру Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Чиновник ЕС заявил: «Путин и Трамп хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния». По мнению европейской стороны, такие переговоры могут негативно сказаться на энергетической безопасности и самостоятельности Евросоюза.

    В статье отмечается, что подобные опасения связаны с возможными договоренностями между Россией и США по распределению влияния на поставки газа в Европу. Это может усилить зависимость ЕС от внешних игроков и ослабить его позиции на энергетическом рынке.

    В пятницу спецпосланник президента США Дональда Трампа по энергетическим вопросам Стивен Уиткофф выступил за снятие американских санкций с России в энергетической сфере.

    Ранее сообщалось, что ЕК решила ввести санкции против инфраструктуры «Северных потоков».

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    4 июля 2025, 13:58 • Новости дня
    Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что мероприятие пройдет 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Он также отметил, что Кремль проинформирует о другом мероприятии с участием президента дополнительно, передает ТАСС.

    В повестку саммита включены вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, климата, управления искусственным интеллектом, мира и безопасности. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопию и Индонезию. Индонезия стала полноправным участником с января 2025 года.

    Ранее МИД объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании саммита по телемосту.

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    4 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков: Кремль оповестит о мероприятиях на День ВМФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство в свое время сообщит о планируемых на День Военно-морского флота мероприятиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота», – так Песков ответил на вопрос о сообщениях по поводу того, что якобы в 2025 году не планируется Главного военно-морского парада в Петербурге, передает ТАСС.

    В прошлом году президент Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в Петербурге проводил встречу с иностранными гостями.

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    5 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп рассказал о телефонных разговорах с Путиным и Зеленским

    Трамп выразил недовольство результатами телефонного разговора с Путиным

    Трамп рассказал о телефонных разговорах с Путиным и Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему санкций, а также провел «стратегический разговор» с Владимиром Зеленским.

    Комментируя разговор с Зеленским, Трамп заявил, что речь шла «о разных вещах». «У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», – сказал он. Трамп назвал ситуацию на Украине «очень сложной», передает ТАСС.

    Трамп заявил, что «очень недоволен» своим телефонным разговором с президентом России. «Он хочет идти до конца», – сказал Трамп, добавив, что «это нехорошо».

    Также Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал Путина профессионалом. «Мы много говорили о санкциях», – рассказал он. По его словам, Путин понимает возможность введения новых рестрикций и, как заявил Трамп, «не в восторге» от этой перспективы. Американский президент заявил, что проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана.

    Трамп выразил желание добиться урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что не уверен, удастся ли реализовать это намерение. По его словам, ответственность за «ситуацию на Украине» лежит на его предшественнике Джо Байдене, а сам он только пытается достичь урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что состоялся «очень важный и содержательный» разговор между президентом США и украинским лидером.

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    4 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Лавров: Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова рассматривать Саудовскую Аравию как возможную площадку для будущих очных контактов с США, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

    «Мы готовы рассматривать эту гостеприимную, доброжелательную площадку, как мы это уже сделали в феврале [во время переговоров России и США]», – заявил Лавров. По его словам, представители обеих стран во время февральских переговоров чувствовали себя максимально комфортно, передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что в случае планирования новых контактов Москва будет рассматривать вариант проведения переговоров в Саудовской Аравии, если на это будет согласие со стороны Вашингтона.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

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    4 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Песков: Сроки послания Путина Федеральному собранию еще не установлены

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Даты проведения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее. Конкретные сроки пока не определены, как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем», – цитирует Пескова ТАСС.

    В апреле Песков сообщал, что дата послания Путина Федеральному собранию сдвинулась на поздний срок.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

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    Поправки в Конституцию работают на Россию

    Пять лет назад вступили в силу поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. В их разработке участвовали различные общественные группы, а окончательное решение было утверждено на общероссийском голосовании. По оценкам экспертов, изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз. Подробности

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    Как Россия веками спасала Армению

    Армянская политика последнего времени отмечена явными признаками русофобии и попыткой избавиться от российского присутствия на Кавказе. Это тем более удивительно, что без этого присутствия не было бы ни армянского народа, ни государства. Как Россия столетиями спасала Армению и способствовала ее процветанию? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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