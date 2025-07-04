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    14 комментариев
    4 июля 2025, 14:50 • Новости дня

    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине

    Американист Дробницкий: Трамп поостыл в своей идее «мира на Украине»

    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не смог добиться прогресса в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах. Глава Белого дома поостыл в своей идее «мира на Украине», сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил недовольство положением дел при урегулировании на Украине.

    «Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсуждают целый ряд проблем. При этом они понимают, что по некоторым вопросам прогресс невозможен, и это нормально. Мы живем на разных континентах, у нас разные геополитические и экономические стратегии. Задача Москвы и Вашингтона – развивать сотрудничество в тех областях, в которых есть интерес у обеих стран», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Необычным итогом прошедшей беседы президентов России и США стало то, что последний «не написал длинный пост в соцсети Truth Social», иронично указал собеседник. «Глава Белого дома поостыл к своей идее «мира на Украине». Это хорошо, потому что каждый раз, когда он загорается ею, американские ястребы и европейские лидеры более настойчиво начинают требовать от него давления на Москву. И в итоге Трамп оказывается в ловушке», – детализировал политолог.

    При этом слова лидера США об отсутствии прогресса – разумная и адекватная оценка, считает Дробницкий. «Трамп не смог добиться продвижения в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах», – уточнил аналитик. По его мнению, то, что заявление главы Белого дома совпало с приостановкой поставок оружия Украине, неслучайно.

    «Пауза в передаче вооружения свидетельствует: ресурсы Штатов истончаются. А за их остатки началась очевидная драка между ближневосточными союзниками США и евроатлантическими структурами. Американцы больше не могут обеспечивать весь мир своей военной мощью. На этом фоне отсутствие «прогресса», о котором говорит Трамп, – часть общего процесса», – пояснил эксперт.

    «Впрочем, американскому лидеру не дадут полностью остыть к украинскому вопросу. Во второй половине июля стоит ожидать, что ястребы попытаются ввести против России санкции, а в сентябре – включить помощь Украине в бюджет США. Но пока общий фон свидетельствует о том, что у Трампа пропал кавалерийский азарт, и это, повторюсь, хорошо», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и посетовал, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

    «Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине и не достигли никакого прогресса. <…> Разговор мне совсем не понравился», – сказал американский лидер журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    Напомним, президенты России и США в четверг провели очередной телефонный разговор. Он стал шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне – после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также после начала войны Израиля и Ирана.

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что беседа глав государств 3 июля продолжалась почти час. По словам Ушакова, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». «Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта», – уточнил он.

    Кроме того, российский лидер заявил Трампу, что Москва не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации», – сказал помощник президента.

    Путин и Трамп «весьма обстоятельно» обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, добавил Ушаков. По его словам, «с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами».

    Говоря о российско-американских отношениях, Путин и Трамп подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в реализации перспективных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Ушаков отметил, что диалог глав государств шел на одной волне, был откровенным и конкретным.

    Западная пресса сочла телефонный разговор между президентами дипломатической неудачей лидера США. «То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», – сказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia.

    По словам Уэра, даже лояльный главе Белого дома канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу. «Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа) с Путиным счет был 1:0 в пользу России», – считает он.

    «Попытки США положить конец военным действиям на Украине дипломатическим путем зашли в тупик», – пишет Reuters. Агентство обратило внимание на то, что Трамп провел разговор после того, как столкнулся с призывами со стороны республиканцев усилить давление на Путина в вопросе разрешения конфликта на Украине.

    Вместе с тем, контакты президентов России и США подтверждают наличие заинтересованности в восстановлении отношений между странами, пишет журнал Newsweek. Издание напоминает, что беседа Путина и Трампа состоялась всего через два дня после того, как российский лидер провел первый за почти три года прямой телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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    3 июля 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» с призывом популяризировать традиционную большую семью.

    Глава государства подчеркнул, что участники форума представляют разные сферы деятельности и обладают творческим потенциалом, что поможет им реализовать эту задачу, передает ТАСС.

    «Вы же работаете в совершенно разных сферах. Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», – сказал президент.

    Ранее Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России. Он заявил о росте числа многодетных семей.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    4 июля 2025, 02:09 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что Белый дом продолжает оказывать Киеву военную помощь с оглядкой на собственные ресурсы.

    «Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.

    Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    4 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% участников исследования, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

    Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.

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    3 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Ушаков: Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы добиваться устранения причин украинского кризиса и не отступать от своих целей.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», – сказал он.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час. Лидеры обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

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    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

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    3 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    «Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», – сказал он в ходе осмотра выставки российских брендов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о вероятности личной встречи с Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с главой Белого дома.

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности к новому раунду переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Путин сообщил Трампу о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной, передает ТАСС. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Наш президент заявил, что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного, третьего раунда», – отметил Ушаков. По его словам, это прозвучало в разговоре между Путиным и Трампом.

    Ранее переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле. Россия неоднократно подчеркивала открытость к дипломатии при наличии встречных шагов со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву. Беседа лидеров двух стран длилась около одного часа.

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    3 июля 2025, 22:17 • Новости дня
    Ушаков дал ответ на вопрос, кто первый на переговорах Путина и Трампа положил трубку

    Tекст: Ирма Каплан

    Вопрос журналистов о том, кто первым из лидеров – России или США – положил трубку по окончании переговоров, помощник российского президента Юрий Ушаков посчитал неподходящим, ответив сдержанно и дипломатично.

    «Даже мне трудно представить, кто первым положил трубку. <...> последними положили трубку переводчики», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг.

    Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    3 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях

    Ушаков: Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп рассмотрели предложение о взаимном обмене кинопродукцией, ориентированной на продвижение традиционных ценностей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства отметил, что перед разговором с американским лидером он общался с представителями российского бизнеса, где была высказана идея об обмене фильмами, отражающими схожие традиционные ценности в России и США, передает ТАСС.

    «Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была в частности в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между [РФ и США] кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа», – сказал Ушаков.

    Он также сообщил, что Дональд Трамп сразу поддержал эту идею и отметил, что она ему импонирует.

    Напомним, телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    4 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Трамп пожаловался на отсутствие прогресса по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что он не добился прогресса по украинскому вопросу во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Беседуя с журналистами на объединенной базе Эндрюс, президент Трамп сказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным как Иран, так и Украину.

    «У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», – передает ТАСС слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о возможном прогрессе в решении украинского вопроса, Трамп сказал, что прогресса нет.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг, 3 июля. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    3 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание следующего раунда переговоров Москвы и Киева
    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание следующего раунда переговоров Москвы и Киева
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву.

    Как сообщает ТАСС, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в ходе телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа не рассматривались конкретные перспективы следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Ушаков заявил: «Конкретно содержание возможного третьего раунда не обсуждалось».

    Также не обсуждалась тема приостановки поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона. Помощник главы государства отметил, что «в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    Ранее президенты России и Франции впервые почти за три года провели телефонный разговор.

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    4 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Австралийский аналитик назвал победой России разговор Путина с Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Австралийский аналитик Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia заявил, что президент России Владимир Путин поставил главу США Дональда Трампа в безвыходное положение.

    По мнению эксперта, решение Путина не отступать и не идти на уступки осложнило ситуацию для Трампа, так как тот только что приостановил поставки вооружения на Украину, передает РИА «Новости».

    Уэр отметил, что даже телеканал Fox News, поддерживающий Трампа, назвал это его неудачей. По его словам, это свидетельствует об усилении позиций России на будущих переговорах по украинскому вопросу.

    Эксперт подчеркнул, что по итогам телефонного разговора между Трампом и Путиным можно говорить о победе России со счетом 1:0.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

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    3 июля 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что вскоре поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 (17.00 мск). Спасибо!» – сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее российский президент сообщал, что в четверг планирует совершить международный телефонный звонок с Трампом.

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