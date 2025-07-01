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    1 июля 2025, 22:45 • Политика

    Макрон осознал важность России для мира

    Эксперты назвали ключевые моменты разговора Путина и Макрона

    Макрон осознал важность России для мира
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Речь шла об урегулировании украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, Европа осознала, что без Москвы невозможно урегулирование глобальных кризисов – и своим звонком Макрон автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» РФ.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    При этом большая часть разговора была посвящена обсуждению ситуации на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон «подчеркнул непоколебимую поддержку Францией» суверенитета Украины, а также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

    Последний раз Путин и Макрон беседовали по телефону 11 сентября 2022 года. Тогда между лидерами состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По данным агентства «Франс Пресс», теперь Макрон намерен продолжать диалог с Путиным.

    В марте этого года Макрон отмечал, что может позвонить президенту России, если Париж, Киев и союзники в ЕС сочтут, что для этого настал подходящий момент. В своем обращении к нации 5 марта Макрон назвал Россию «угрозой Франции и Европе» и обвинил Москву в том, что она «превратила украинский конфликт в глобальный». В ответ Путин заявил, что противники России «хотят вернуться во времена нашествия Наполеона».

    Однако теперь мнение президента Франции, видимо, изменилось. «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимые роли во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь.

    Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, за последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН.

    И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Макрон считает, что Россия имеет сильные карты на Ближнем Востоке,

    акцентирует германский политолог Александр Рар. «Не секрет, что у Москвы, в отличие от Брюсселя и Парижа, установлены достаточно теплые отношения с Тегераном. Франция же все это время слепо следовала доктрине «Израиль всегда прав», – добавляет он.

    «Так же поступал и Берлин. Однако в отличие от Германии, Пятая республика все же заинтересована в подлинном мире на Ближнем Востоке, в том числе и в Палестине. При этом на сегодняшний день Франция не является главным «ястребом» ЕС. Эту роль присвоил себе канцлер ФРГ Фридрих Мерц», – полагает эксперт.

    «Поэтому Макрон все же начал искать пути к дипломатическому процессу урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он лично знаком с Владимиром Путиным. Как ни крути, из-за опыта предыдущих контактов им попросту проще общаться. Может быть, у них и получится найти пути к заключению мира», – напоминает собеседник.

    «У Мерца же никаких связей с Москвой нет. И обзавестись ими он не торопится, скорее даже наоборот. Подчеркну, что в последнее время также заметно охлаждение французских элит к Украине. Среди правящего класса в Германии или Великобритании таких изменений не видно», – заключил Рар.

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