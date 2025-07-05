Tекст: Александра Юдина

По его мнению, если Украина не найдет выхода из сложившейся ситуации, страна может оказаться на грани развязки, передает РИА «Новости».

Эксперт считает, что одним из решений является изоляция Владимира Зеленского. Он отмечает, что лучший способ осуществить это – формирование коалиционного правительства, которое сможет взять на себя ответственность за переговоры с Россией.

Брайен в своей статье указывает, что у Украины заканчиваются оружие и солдаты, а потери территорий происходят с угрожающей скоростью. Ситуация на фронте, по его словам, ухудшается ежедневно из-за атак по дорогам снабжения, складам боеприпасов, командным центрам и заводам.

В ином случае, как рассуждала газета ВЗГЛЯД, на Украине появится еще один нелегитимный орган власти.