Tекст: Денис Тельманов

Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно. Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.