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Детский сад пострадал из-за атаки дронов в Ростовской области
В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область здание детского сада в поселке Долотинка осталось с поврежденными окнами, а в жилом доме обрушилась плита перекрытия.
Здание детского сада получило повреждения из-за падения беспилотника в поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области. Об этом сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале.
По словам Коваленко, основной ущерб нанесен оконным проемам – выбиты десять окон.
Ночью военные сбили 26 дронов, атаковавших разные районы области. В том числе в Долотинке после падения одного из беспилотников пострадал жилой дом – обрушилась плита перекрытия, повреждены несколько домов вокруг. В результате погибла учительница-пенсионерка.
Ранее районные власти сообщили о введении режима ЧС в границах многоквартирного дома, затронутого атакой. Для местных жителей открыт пункт временного размещения, началась подготовка к восстановлению пострадавших домов. Часть стройматериалов уже закуплена, работы начнутся в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в результате атаки беспилотника на завод в Ижевске на лечении остаются 33 человека. После атаки БПЛА на ростовские Шахты более 6 тыс. человек остались без электричества.