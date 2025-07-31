Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.24 комментария
Комитет сената США одобрил помощь Украине на 800 млн долларов
Комитет сената США по ассигнованиям поддержал выделение средств на инициативу по безопасности Украины в 2026 году, предусмотрев также финансирование стран Прибалтики.
Комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине в размере 800 млн долларов на 2026 год, передает РИА «Новости».
В заявлении комитета также указано о выделении 225 млн долларов балтийским странам на цели «безопасности» и увеличении финансирования для Бахрейна и Иордании.
Выделение средств станет возможным при одобрении законопроекта полным сенатом и подписании его президентом США Дональдом Трампом. Финансирование запланировано в рамках годового оборонного бюджета Соединенных Штатов.
В целом комитет проголосовал за предоставление 851,9 млрд долларов на нужды обороны в 2026 году. Эти средства, отмечается в документе, должны быть направлены в том числе на «сдерживание России и Китая».
Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание специального фонда в 100 млрд евро для стабильной поддержки Киева, который может начать работу в 2028 году.
Институт мировой экономики (IfW) подтвердил, что после прихода к власти президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Киеву, а Евросоюз продолжил ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.