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    Песков: Процесс возвращения американского бизнеса в Россию не начинался
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    Лукашенко заявил о готовности к переговорам с ЕС по мигрантам
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    24 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    6 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    11 комментариев
    31 июля 2025, 22:49 • Новости дня

    Комитет сената США одобрил помощь Украине на 800 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Комитет сената США по ассигнованиям поддержал выделение средств на инициативу по безопасности Украины в 2026 году, предусмотрев также финансирование стран Прибалтики.

    Комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине в размере 800 млн долларов на 2026 год, передает РИА «Новости».

    В заявлении комитета также указано о выделении 225 млн долларов балтийским странам на цели «безопасности» и увеличении финансирования для Бахрейна и Иордании.

    Выделение средств станет возможным при одобрении законопроекта полным сенатом и подписании его президентом США Дональдом Трампом. Финансирование запланировано в рамках годового оборонного бюджета Соединенных Штатов.

    В целом комитет проголосовал за предоставление 851,9 млрд долларов на нужды обороны в 2026 году. Эти средства, отмечается в документе, должны быть направлены в том числе на «сдерживание России и Китая».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание специального фонда в 100 млрд евро для стабильной поддержки Киева, который может начать работу в 2028 году.

    Институт мировой экономики (IfW) подтвердил, что после прихода к власти президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Киеву, а Евросоюз продолжил ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

    31 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    Силовики: в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре ликвидировали самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации, сообщил источник в силовых структурах России.

    «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», – сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что численность личного состава группировки составляла тысячи человек.

    В четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике.

    До этого сообщалось, что город Константиновка в ДНР взят в клещи, там ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ покинули населенный пункт.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты


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    31 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине

    В Венгрии сообщили о включении закупки вооружений США для Украины в сделку с ЕС

    Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом предполагает помимо тарифных обязательств, закупку Евросоюзом энергоносителей и военной техники в Соединенных Штатах на сумму 750 млрд долларов, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    По словам Гуйяша, включение закупки американских вооружений для Украины в соглашение между Евросоюзом и США являются условием сделки, передает ТАСС.

    Гуйяш отметил, что большинство стран Евросоюза не уполномочивали главу Еврокомиссии заключать подобные соглашения. Он подчеркнул: «Поскольку это соглашение не имеет законной силы, его выполнение будет зависеть от того, найдет ли Еврокомиссия среди государств-членов тех, кто будет готов сделать это добровольно».

    Венгерские власти также усомнились в обязательности данных договоренностей для всех участников Евросоюза, подчеркнув, что Будапешт не считает их легитимными.

    Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости сокращения зависимости Евросоюза от американских вооружений.

    Страны Евросоюза использовали различные финансовые механизмы для снабжения Киева оружием.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Европа должна была оплатить поставки американского оружия Киеву еще три года назад.

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    31 июля 2025, 07:27 • Новости дня
    Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинцы, как пишет газета, смирились с военным положением, отменой выборов и, по сути, приостановкой политической деятельности, но пролетевший через Раду закон против независимости НАБУ и САП задел за живое и заставил выйти на улицы.

    Владимир Зеленский оправдал действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)заявив, что в них проникли пророссийские силы. Но он не представил никаких доказательств этому.

    К тому же многие в украинском гражданском обществе подозревают, что принятие закона было продиктовано тем фактом, что расследование о коррупции затронуло близких к президенту персон, пишет Financial Times (FT).

    Когда стало ясно, что закон поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которых Киев полностью зависит и которые настаивают на независимости органов по борьбе со взяточничеством, Зеленский быстро изменил курс, заявив, что внесет в парламент новый законопроект, гарантирующий автономию этих агентств.

    «Однако тот факт, что администрация президента изначально продвинулась вперед с принятием закона – несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошты не делать этого, –  указывает на то, что некоторые сторонники Украины называют ухудшением «бункерного менталитета». Они предполагают, что руководящий круг вышел за рамки необходимой военной консолидации контроля и использовал свои полномочия, чтобы подавить инакомыслие и обуздать конкурирующие центры власти», – сказано в материале FT.

    Газета подчеркивает, что даже если ЕС хочет видеть Украину членом объединения стран, выполнение требований для вступления потребует фундаментального изменения культуры правящего класса. И делать это необходимо при поддержке народа, который должен верить в страну, которая будет управляться демократией и верховенством закона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия и страны ЕС предупредили главу киевского режима Зеленского о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    При этом жители Киева вышли в среду на очередную акцию протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП.

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    31 июля 2025, 13:11 • Новости дня
    Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащим в ходе операции по освобождению города Часов Яр в ДНР пришлось пройти 20 километров под непрерывным огнем украинской артиллерии, сообщило Минобороны России.

    Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля, их постоянно обстреливала артиллерия и по ним били ударные украинские дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    За время операции зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов.

    Из города вывели 65 мирных жителей.

    Российские бойцы подняли флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак освобождения Часова Яра.

    Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Бойцов с освобождением города поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

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    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    31 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
    Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
    @ oleksiihoncharenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на заседании Рады обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытке установить диктатуру после подписания закона о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов.

    «Зеленский, подписав закон о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов, подписал явку с повинной. Он решил построить диктатуру, но народ этого не позволит. Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец!», – заявил Гончаренко, развернув картонку с надписью «Зе енд», отсылая к фамилии Зеленского и выражению «The end», передает ТАСС.

    В своей речи Гончаренко указал, что Зеленский должен защищать страну, а не своих соратников от расследований, и добавил, что «этот сериал закончился, это конец твоего кино», намекая на сериал «Слуга народа», который сделал Зеленского популярным.

    Депутат также обратился к коллегам из фракции «Слуга народа» с призывом вернуть антикоррупционным органам полномочия. По словам Гончаренко, Зеленский «все равно вас кинет, а народ с вас все равно стребует».

    Ранее Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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    31 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Центры подготовки ВСУ с инструкторами-иностранцами поражены под Киевом
    Центры подготовки ВСУ с инструкторами-иностранцами поражены под Киевом
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    По центрам подготовки украинских военных, где работали иностранные инструкторы, нанесены удары в Киевской области.

    «Киев и область… Поражены несколько центров подготовки с иностранными инструкторами», – цитирует РИА «Новости» координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, попадания отмечались в местах, где происходит деление на подразделения, а также комплектация выведенных с линии боевого соприкосновения подразделений.

    Напомни, накануне подполье сообщало о поражении установок HIMARS в Николаевской области.

    Подполье также  сообщало о нанесении ударов по системам противовоздушной обороны ВСУ в Черниговской области.

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    31 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Украинцы пожаловались на рабство на финских фермах
    Украинцы пожаловались на рабство на финских фермах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов, сообщила телекомпания Yle.

    Yle сообщила, что украинские рабочие, занятые на финских клубничных фермах, пожаловались на тяжелые условия труда, заниженные зарплаты и отсутствие выходных, передает канал 360.

    По данным журналистов, трудовые права мигрантов с Украины регулярно нарушались: людям приходилось работать сверхурочно и без дополнительных выплат.

    Одна из работниц Борислава Коневич рассказала, что управляющий с Украины и хозяин фермы оскорбляли работников, а смены длились по 13-15 часов в сутки. По ее словам, в расчетных листках не указывали фактическое количество отработанных часов, и зарплату платили как по часовой, так и по сдельной системе, не компенсируя переработки.

    Украинцы признавались, что из-за тяжелых условий были вынуждены принимать обезболивающее утром и вечером.

    Сообщается, что владелец фермы отверг все обвинения и не позволил журналистам пообщаться с рабочими.

    Ранее власти Финляндии обнаружили случаи рабского труда на клубничных плантациях. Финские фермеры использовали мигрантов для работы в тяжелых условиях без оплаты и нормальных условий проживания. Правозащитники заявили о системной эксплуатации иностранных работников в сельском хозяйстве страны.

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    31 июля 2025, 16:15 • Новости дня
    Зеленский подписал закон о восстановлении независимости НАБУ и САП

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский утвердил закон, который возвращает независимость НАБУ и САП, спустя чуть больше недели после передачи этих органов под контроль генпрокурора.

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал документ, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает ТАСС.

    В видеообращении Зеленский подчеркнул: «Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован».

    По его словам, власти прислушались к общественному мнению и чиновники оперативно уведомят западных партнеров об изменениях. Новое законодательство было принято после того, как предыдущее решение Рады ограничило независимость НАБУ и САП, передав их под контроль генерального прокурора. После этих изменений по всей Украине прошли протесты, а западные партнеры обвинили украинское руководство в поощрении коррупции.

    Новый закон, инициированный Зеленским, был одобрен парламентом в двух чтениях и сразу подписан спикером. Документ вернул антикоррупционным органам автономность и сохранил все гарантии их независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины восстановила независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Депутаты, поддерживающие Зеленского, отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за опасений перед общественной реакцией.

    Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева, если давление на антикоррупционные органы продолжится.

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    31 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуру военного аэродрома.

    Кроме того удары наносились по складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 691 беспилотник, 624 ЗРК, 24 395 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 031 орудие полевой артиллерии и минометов, 38 946 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ. За день до этого они ВС поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ.

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    31 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП

    Верховная рада в ускоренном порядке приняла закон о восстановлении независимости НАБУ

    Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховная рада Украины восстановила независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    Парламент на Украине принял закон, возвращающий независимость главным органам по борьбе с коррупцией, при решающей поддержке фракции «Слуга народа», передает ТАСС.

    Закон был рассмотрен и одобрен в ускоренном порядке, его поддержали 330 депутатов. Основную часть голосов обеспечила провластная фракция «Слуга народа», которая ранее, 22 июля, инициировала принятие противоположного закона, ограничивающего самостоятельность этих структур.

    Ранее депутаты партии «Слуга народа» устроили драку на заседании Верховной рады.

    Владимир Зеленский признал, что подал в парламент законопроект о восстановлении полномочий НАБУ.

    Депутаты, поддерживающие Зеленского, отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за опасений перед общественной реакцией.

    Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева, если давление на антикоррупционные органы продолжится.

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    31 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

    «После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом», – полагает эксперт.

    При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: «Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас».

    В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

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