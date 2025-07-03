Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.0 комментариев
Резник сообщил о высокой оценке проекта гимна Крыма первым учителем Путина
Проект нового гимна Крыма, написанный Ильей Резником, получил одобрение от первого классного руководителя Владимира Путина, Веры Гуревич.
Проект нового гимна Крыма, автором которого выступил народный артист России и поэт Илья Резник, был высоко оценен первым классным руководителем президента Владимира Путина Верой Гуревич, передает ТАСС.
Резник отметил, что для него самым ценным стала реакция Веры Дмитриевны, подчеркнув: «Она высоко оценила [новый] гимн Крыма».
Ранее сообщалось, что победителем конкурса на создание государственного гимна Республики Крым стал творческий союз экс-сенатора от Крыма Ольги Ковитиди и Ильи Резника. В конкурсе приняли участие 122 заявки, из которых 94 были допущены к рассмотрению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич присутствовала среди гостей юбилейного парада Победы в Москве. Президент России Владимир Путин встретился с детским хирургом Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. Вера Гуревич поздравила участников специальной военной операции с Новым годом и пожелала им возвращения домой с победой.