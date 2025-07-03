Резник сообщил о высокой оценке проекта гимна Крыма первым учителем Путина

Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине

Tекст: Антон Антонов

Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.