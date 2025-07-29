ЕК: Трамп и фон дер Ляйен рассматривали ускорение введения пошлин против России

Tекст: Ольга Иванова

Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен действительно затрагивали вопрос ускорения введения 100-процентных пошлин США против торговых партнеров России на переговорах в Шотландии 27 июля, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

Он подтвердил, что данный вопрос поднимался, отвечая на уточняющий запрос о содержании обсуждения. Речь шла о сокращении сроков введения пошлин и о том, насколько Соединенные Штаты готовы к таким мерам в отношении партнеров России.

Де Кеерсмакер добавил, что обсуждение пошлин проходило наряду с переговорами о снижении ограничений для Евросоюза. Детали достигнутых договоренностей по итогам консультаций пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить обозначенный им ранее 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Трамп установил новый срок в 10-12 дней со дня заявления и отметил, что дальнейшее ожидание не имеет смысла. Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на заявления Дональда Трампа.