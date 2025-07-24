  • Новость часаПолитолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле
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    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров
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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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    24 июля 2025, 14:28 • Новости дня

    Украина закрыла для судоходства русло Быстрое канала Дунай – Черное море из-за взрыва

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов по каналу Дунай – Черное море временно остановлено после взрыва на судне-земснаряде, в результате которого погибли три человека.

    Русло Быстрое канала Дунай – Черное море временно прекратило работу для судоходства из-за взрыва судна-земснаряда, передает ТАСС.

    Авария произошла поздно вечером 23 июля с судном, принадлежащим филиалу «Дельта-лоцман» Администрации морских портов Украины. На его борту находились 11 членов экипажа, которые выполняли плановые работы.

    В результате взрыва погибли трое работников, остальные госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщили в АМПУ, на месте происшествия работают соответствующие службы. «Морской подходной канал русло Быстрое временно закрыт для движения судов. Проход судов в и из дунайских портов осуществляется Сулинским каналом», – отметили в администрации.

    Причина взрыва пока не известна, детали происшествия выясняются. Канал Дунай – Черное море проходит по руслам Быстрое, Старостамбульское и Килийское на территории Одесской области, его протяженность по искусственному участку составляет 3,4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии взрывов в Одессе получили повреждения портовые краны, техника и складские помещения.

    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    Комментарии (16)
    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    23 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

    Переговоры проходили на русском языке, они стартовали в 20:37 по московскому времени и продолжались около 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Стамбуле в закрытом режиме стартовали переговоры делегаций России и Украины.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Назван срок получения Украиной первой установки Patriot по соглашению с Трампом

    Spiegel: Украина получит первую установку Patriot только весной 2026 года

    Назван срок получения Украиной первой установки Patriot по соглашению с Трампом
    @ Norbert Fellechner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка американской системы ПВО Patriot на Украину откладывается минимум до весны 2026 года, пишет Spiegel.

    По информации Spiegel, первая батарея будет доступна Киеву примерно через восемь месяцев, то есть не раньше весны 2026 года, передает «Газета.Ru». Затем Германия получит систему, которая ранее предназначалась для отправки в Швейцарию.

    Журнал отмечает, что доставка остальных комплексов Patriot может занять еще больше времени.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США.

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    24 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий

    Посол Мирошник: Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия

    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    @ Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, предложенные Россией в Стамбуле. Украине придется забрать с фронта тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Эти люди выгоднее офису Зеленского в статусе пропавших без вести, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров.

    «Гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. Поэтому российская делегация в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

    Он напомнил предложения России о краткосрочных перемириях на 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших. «ВСУ целенаправленно наносят повторные удары по местам предыдущих атак, когда туда прибывают эвакуационные бригады. В этих районах кружат украинские дроны, отслеживающие медицинских работников. Например, за последние полгода только в Алешкинском районе Херсонской области уничтожено 12 машин скорой помощи», – привел данные спикер.

    «Но 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – продолжил собеседник.

    По его словам, Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия. «Противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал Мирошник.

    «Что же касается тел трех тыс. бойцов, которые Москва готова передать Киеву, то сейчас на Украине заполнены все морги. К тому же, для их идентификации и передачи родственникам нужно взять генетические пробы», – пояснил он, напомнив, что уважение к останкам погибших и передача их родным – важная часть международного гуманитарного права.

    Собеседник также указал, что Украина несколько последних лет обвиняла Москву якобы в незаконном вывозе детей, при этом не предоставляя их списки. «Это чистый популизм со стороны Киева, они не обращались ни к российским органам опеки, ни к уполномоченному по правам ребенка. В итоге в переданных украинской стороной документах среди прочего числятся взрослые, а также те, кто никогда не был в России», – заключил Мирошник.

    Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – добавил он.

    Кроме того, Москва выразила намерение передать три тыс. тел военнослужащих ВСУ через Красный Крест, как только Киев будет готов принять их. Стороны условились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными, сообщает РИА «Новости».

    Также российская делегация обратила внимание на удержание Киевом 30 жителей Курской области. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

    Кроме того, Москва завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. По словам Мединского, часть из 339 человек никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми.

    Оставшиеся же украинские дети находятся в России под государственным контролем, в достатке и в безопасности в соответствующих детских учреждениях, добавил Мединский. Они будут переданы украинской стороне, когда найдутся их родители или другие официальные представители. Москва также передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине и на территории Евросоюза, и подлежащих возвращению.

    Помимо этого, Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24-48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Также российские делегаты предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская сторона пообещала рассмотреть эти инициативы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повестку Москвы «конструктивной, конкретной и нацеленной на предметную работу». Он отметил принципиальность продолжения обмена, возвращения гражданских лиц и тел погибших солдат. «Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке», – сказал представитель Кремля.

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    23 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский сообщил о передаче Россией Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках завершенного обмена после третьего раунда переговоров, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Россия завершила обмен телами погибших военнослужащих с Украиной, передает ТАСС. Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

    Он отметил, что российская сторона в ходе этого обмена получила обратно небольшое количество своих погибших.

    Ранее завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме в Стамбуле.

    Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

    Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта целью переговоров России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что главной целью прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение конфликта.

    Перед началом третьего раунда переговоров в дворце Чираган он подчеркнул: «Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», передает ТАСС.

    По словам Фидана, Турция надеется на успех переговоров и продолжит выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара по-прежнему прилагает усилия для достижения мира между сторонами.

    Напомним, третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в среду.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

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    24 июля 2025, 12:12 • Новости дня
    Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

    Политолог Минченко: Россия и Украина в Стамбуле решают гуманитарные проблемы

    Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Один из ключевых итогов третьего раунда переговоров России и Украины – продолжение обмена пленными и решение гуманитарных проблем. Кроме того, важно предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. Цель – не затягивать переговорный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Подходы России и Украины к урегулированию конфликта принципиально отличаются. Москва хочет обеспечить условия для долгосрочного мира и стабильной безопасности в Европе. Киев же стремится выиграть время и выбить себе передышку для перевооружения, поэтому отказывается от переговоров по существу», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Тем не менее, встречи переговорных групп в Стамбуле важны. «Хорошо, что в ходе них достигаются договоренности об обмене пленными, решаются гуманитарные проблемы. Одна из них связана с якобы вывезенными на территорию России несовершеннолетними, которая так волновала западную общественность: оказалось, что их не десятки тысяч, а гораздо меньше», – детализировал собеседник.

    По его мнению, то, что нынешняя встреча продлилась около часа, свидетельствует о высоком уровне проработки вопросов. «Я думаю, что ключевые переговоры проходили один на один между главами делегаций Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым. Контакты в расширенном составе, скорее, носили формальный характер», – считает политолог.  

    Еще одним важным итогом третьего раунда эксперт называет предложение о создании рабочих онлайн-групп. «Цель – не затягивать переговорный процесс. При современных технических возможностях вполне реально спокойно в рабочем режиме вести диалог, а не ждать встреч в Стамбуле. Тем более не стоит забывать, что Турция – страна НАТО», – заключил Минченко.

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

    «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

    По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

    Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

    Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

    Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

    Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

    Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

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    23 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время переговоров в Стамбуле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов, заявил на пресс-конференции помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

    Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.

    Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

    Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    24 июля 2025, 11:05 • Новости дня
    Politico: Коварный враг Украины – ее руководство
    Politico: Коварный враг Украины – ее руководство
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В крупнейших городах Украины прошли акции против закона, который ограничил независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры; Politico отмечает, что «это логическое завершение закручивания гаек» руководством страны.

    Президент Украины Владимир Зеленский ослабил два ключевых антикоррупционных агентства страны, что вызвало первые с начала спецоперации общенациональные уличные протесты, передает Politico.

    В Киеве сотни протестующих собрались возле президентского комплекса, а в десятках других городов, включая Львов, Одессу и Днепр, собрались толпы ветеранов, действующих военнослужащих и мирных жителей.

    «Это логическое завершение закручивания гаек внутри страны. Новый нарратив прост: ты либо с Зеленским, либо ты российский агент», – заявил бывший министр Зеленского, пожелавший остаться анонимным.

    Стив Бэннон, бывший главный стратег Трампа, предположил, что решение Зеленского, возможно, было разумным: «Он знает, что MAGA пытается прижать его за кражу миллиардов».

    Под нарастающим давлением общественности и ЕС Зеленский, похоже, пошел на уступку, заявив в своем вечернем обращении, что продвинет новое законодательство, которое обеспечит «соблюдение всех норм независимости антикоррупционных институтов». Что он имел в виду, остается неясным, и это не успокоило общественный гнев по поводу закона, который он подписал в такой спешке.

    Два агентства, о которых идет речь, были созданы в 2015 году по настоянию ЕС и других международных партнеров, включая администрацию тогдашнего президента США Барака Обамы. Вашингтон и Брюссель хотели, чтобы Украина действительно боролась со своей глубоко укоренившейся и эндемичной проблемой коррупции.

    Но закон № 12414, который Зеленский быстро подписал после того, как он был спешно принят Верховной Радой, лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) этой независимости. Вместо этого он предоставляет генеральной прокуратуре право отдавать приказы этим агентствам и перенаправлять дела своему прокурору, фактически разрушая гарантии, защищающие эти органы от чрезмерного политического вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде объяснили обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) конфликтом между Ермаком и Кривоносом. Служба безопасности Украины (СБУ) провела массовые обыски у сотрудников НАБУ. Агентство Bloomberg заявило о риске того, что Киев может лишиться поддержки Европы из-за этих обысков.


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    23 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона инициировала новый обмен военнопленными, предложив осуществить передачу не менее 1200 человек с обеих сторон, по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва выступила за передачу большего, чем Киев, числа пленных.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – приводит слова Мединского на пресс-конференции после переговоров РИА «Новости».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.

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    24 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине
    ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ, сообщили в Минобоооны.

    Цель удара была достигнута, все назначенные объекты в итоге поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. На этой неделе ВС России также нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

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    23 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Мединский и Умеров начали встречу тет-а-тет в Стамбуле
    Мединский и Умеров начали встречу тет-а-тет в Стамбуле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров встретились во дворце Чираган в Турции.

    Встреча проходит в формате тет-а-тет, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Напомним, российские и украинские представители прибыли на переговоры, которые должны пройти во дворце Чираган в Турции.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская и украинская стороны в Стамбуле обсудят процесс взаимного обмена пленными и телами погибших. Он также заявил об отсутствии изменений в составе российской делегации.

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