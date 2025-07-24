Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ у Юнаковки на 14 км

Tекст: Ирма Каплан

«Если мы говорим о вклинивании в оборону противника и продвижении наших войск на Сумском направлении, то максимальное продвижение составило порядка 14 км – это как раз район Юнаковки», – рассказал он ТАСС.

По словам Марочко, участок фронта у Юнаковки наиболее результативный у российской армии в Сумской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» ведут с противником ожесточенные бои в районе Кондратовки, подразделения ВДВ зачистили четыре строения в Юнаковке и выбили противника из опорпунктов в лесных массивах.



