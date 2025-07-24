Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
ВС России вклинились в оборону ВСУ у Юнаковки на 14 км
Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ у Юнаковки на 14 км
Военнослужащие России достигли значительного прорыва в оборону ВСУ на участке близ Юнаковки, что стало максимальным продвижением на этом направлении, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о вклинивании в оборону противника и продвижении наших войск на Сумском направлении, то максимальное продвижение составило порядка 14 км – это как раз район Юнаковки», – рассказал он ТАСС.
По словам Марочко, участок фронта у Юнаковки наиболее результативный у российской армии в Сумской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» ведут с противником ожесточенные бои в районе Кондратовки, подразделения ВДВ зачистили четыре строения в Юнаковке и выбили противника из опорпунктов в лесных массивах.