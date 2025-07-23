Волонтеры «Единой России» начали восстанавливать жилье в курском приграничье

Tекст: Валерия Городецкая

Участники лагеря «Курский рубеж» получили более 65 первых адресов для проведения работ, сообщается на сайте «Единой России». Восстановлению подлежат дворовые постройки и дома, не подпадающие под компенсационные программы, а также временное обустройство кровель для жизни до капитального ремонта.

Работы проводятся и на объектах социальной сферы. В частности, в одном из детских садов предстоит закрыть тепловой контур и подготовить здание к зиме, хотя сам садик ожидает капитального ремонта в следующем году. «Фронт работ понятен: где-то посекло кровлю, требуется замена шифера, где-то нужно вставить окна, поправить забор, вывезти обгоревший мусор из дворов», – отметил уполномоченный по работе волонтерских групп партии Игорь Кастюкевич.

Особое внимание уделяется одиноким и пожилым жителям, многодетным семьям, семьям участников СВО и инвалидам. Специалисты в команде «Курского рубежа» объясняют жителям, как оформлять отчетность по денежным средствам, выданным на капремонт.

Волонтерский лагерь развернут по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Владимира Якушева. В первой смене «Курского рубежа» участвуют представители из девяти регионов страны, в том числе из Москвы и ДНР.