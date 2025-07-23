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    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    9 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    5 комментариев
    23 июля 2025, 18:42 • Новости дня

    Волонтеры «Единой России» начали восстанавливать жилье в курском приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области волонтеры «Единой России» приступили к работам по восстановлению домов и соцобъектов в приграничных районах, где пострадали дворовые постройки и кровли.

    Участники лагеря «Курский рубеж» получили более 65 первых адресов для проведения работ, сообщается на сайте «Единой России». Восстановлению подлежат дворовые постройки и дома, не подпадающие под компенсационные программы, а также временное обустройство кровель для жизни до капитального ремонта.

    Работы проводятся и на объектах социальной сферы. В частности, в одном из детских садов предстоит закрыть тепловой контур и подготовить здание к зиме, хотя сам садик ожидает капитального ремонта в следующем году. «Фронт работ понятен: где-то посекло кровлю, требуется замена шифера, где-то нужно вставить окна, поправить забор, вывезти обгоревший мусор из дворов», – отметил уполномоченный по работе волонтерских групп партии Игорь Кастюкевич.

    Особое внимание уделяется одиноким и пожилым жителям, многодетным семьям, семьям участников СВО и инвалидам. Специалисты в команде «Курского рубежа» объясняют жителям, как оформлять отчетность по денежным средствам, выданным на капремонт.

    Волонтерский лагерь развернут по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Владимира Якушева. В первой смене «Курского рубежа» участвуют представители из девяти регионов страны, в том числе из Москвы и ДНР.

    23 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в среду состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, основным вопросом которых станет обсуждение проектов меморандумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, встреча запланирована на вечер в среду, стороны намерены обсудить основные вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда переговоров.

    Песков уточнил, что работа над согласованием меморандумов фактически является подготовкой к возможной встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, на которой настаивает украинская сторона.

    Он добавил, что назначение саммита без предварительного согласования меморандумов Москва считает нецелесообразным, так как в этом случае лидерам государств пришлось бы выполнять «черновую, очень сложную и емкую работу».

    Источник сообщал, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле планируются вечером в среду.

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    22 июля 2025, 19:41 • Новости дня
    Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск
    Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в России) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

    В суде уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу назначена на два месяца начиная с момента экстрадиции Дудя в Россию или с момента его задержания на территории страны, передает РИА «Новости».

    В суде также сообщили, что журналист объявлен в международный розыск по этому делу.

    В конце июня столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против Дудя.

    В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и Украины могут пройти в среду вечером во дворце Чираган в Стамбуле.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный турецкий источник. По его словам, ожидается, что встреча начнется в 19.00 мск.

    Собеседник агентства отметил, что дата и время начала переговоров еще окончательно не утверждены.

    Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду. Он обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

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    23 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автоконцерна сообщили, что компоненты с маркировкой Renault были заказаны до передачи предприятия российским владельцам, повторный заказ деталей признан невыгодным.

    В пресс-службе «АвтоВАЗа» объяснили, что проект Lada Iskra стартовал еще при акционерах из Renault, поэтому часть оснастки и пресс-форм для деталей заказывалась в тот период, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что менять логотип на уже изготовленных компонентах нецелесообразно с экономической точки зрения.

    «Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого «Рено». Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики».

    Серийное производство Lada Iskra стартовало 19 марта в Тольятти, а продажи начались 20 июля в Москве, Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 млн рублей.

    Ранее Renault передал свой пакет акций «АвтоВАЗа» государству, но сохранил опцион на выкуп доли в течение шести лет.

    Возможность возврата Renault обсуждается при условии соблюдения ряда требований российской стороны, в частности поставки комплектующих и инвестиций.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что западным компаниям не будут предоставляться преференции при возвращении на рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года. В стране производят собственные новые модели машин и заменяют компонентную базу, несмотря на действующие ограничения.

    Эксперты указывают, что новая Lada Iskra рассчитана на среднего россиянина и доступна по цене до полутора миллионов рублей. Продажи Lada Iskra, которая представлена в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге.

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    23 июля 2025, 02:06 • Новости дня
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Госдепартамента США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания объявленного 50-дневного, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    «Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», – сказала Брюс на брифинге.

    Так она ответила на вопрос журналиста, есть у США какие-то комментарии по истечении первой недели с момента объявления Трампом о готовности ввести 100-процентные пошлины в отношении партнеров России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, издание Hill заявило, что Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявлял, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

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    23 июля 2025, 05:21 • Новости дня
    Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара на Мытной улице в Москве
    Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара на Мытной улице в Москве
    @ Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

    «Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартином доме на ул. Мытная. В результате есть погибший и пострадавшие. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», –   сказано в Telegram-канале столичной прокуратуры.

    Там добавили, что на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев. На контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, уточнили в ведомстве.

    Напомним, девять человек пострадали, еще трое выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара, их передали медикам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, столичное управление МСЧ сообщило о погибшем, после локализации пожара в жилом доме на улице Мытной.


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    23 июля 2025, 02:51 • Новости дня
    В деле Telegram-канала Baza появился второй фигурант

    Tекст: Ирма Каплан

    Вторым фигурантом по делу Telegram-канала Baza о взятке стала продюсер службы информации Татьяна Лукьянова, она задержана вместе с главным редактором Глебом Трифоновым.

    «Лукьянова подозревается в даче взятки (статья 291 УК России), она задержана и, так же как и Трифонов, находится в Следственном комитете по ЦАО Москвы», – передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Ранее следователи сообщили, что главред Telegram-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски.

    В ведомстве уточнили, что с делом Трифонова связано расследование о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК России) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области.

    Трое сотрудников полиции, которых доставят в столичный регион для проведения следственных действий, задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы проводили в редакции Telegram-канала Baza следственные действия по делу о превышении полномочий в отношении полицейских. Полиция проводила обыски в офисе и квартире главного редактора СМИ Глеба Трифонова, которого задержали по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции.

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    23 июля 2025, 11:46 • Новости дня
    Источник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
    Источник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями, сообщил источник.

    О вылете российской делегации для очередных переговоров с украинской стороной сообщил источник, передает ТАСС.

    Делегация вылетела из Москвы и направилась в Стамбул, где состоится третий раунд переговоров.

    Ранее источник сообщил, что состав делегации России в Стамбуле остался неизменным.

    На территории дворца Чираган в Стамбуле начали монтаж шатров к переговорам между Россией и Украиной.

    Переговоры между делегациями двух стран могут пройти в среду вечером во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин расширил избирательные права для граждан Белоруссии в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории России, право участвовать в выборах органов местного самоуправления.

    Теперь белорусы смогут как голосовать, так и выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления в России, передает ТАСС.

    Аналогичные права получили граждане России на территории Белоруссии.

    Такие изменения стали возможны благодаря подписанному 13 марта 2025 года в Москве Протоколу о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ был внесен Путиным на рассмотрение в парламент в июле этого года.

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    23 июля 2025, 02:36 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек

    Tекст: Ирма Каплан

    При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве девять человек пострадали, трое выпрыгнули с четвертого этажа, 15 человек эвакуировали спасатели, рассказали в столичном управлении МЧС России.

    «На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа – они находятся в скорой», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Там добавили, что спасатели вывели из подъезда дома 15 человек, однако «на пожаре пострадали девять человек».

    К тушению пожара привлечены 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

    «Пожар локализован на площади 100 квадратных метров», – уточнили в столичном управлении МЧС около 2.40.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве 13 июля помощь понадобилась двум пострадавшим, одного из них госпитализировали.


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    23 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Постпред России при ЮНЕСКО отметил кризис организации из-за ухода участников

    Tекст: Ирма Каплан

    Временный представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отметил, что выход двух стран из организации говорит о системной нестабильности и отсутствии духа консенсуса.

    «Являясь глобальным гуманитарным форумом, организация держится на странах-членах. Последовательный выход из нее двух государств за год свидетельствует о серьезном системном кризисе и неспособности Секретариата с ним справиться», – приводит ТАСС слова Рынзы.

    Врио постпреда России напомнил, что, в мае из ЮНЕСКО вышла центральноамериканская Никарагуа. Рынза считает, что причиной всему отсутствие духа согласия, что проявлялось «по целому ряду политизированных решений».

    По его словам, Россия последовательно выступает за сохранение универсальности ЮНЕСКО, подчеркивая фундаментальные основы организации: сотрудничество между государствами в сферах культуры, образования, науки, информации и коммуникации.

    «База, которую необходимо укреплять на равноправной основе, избегая политизации и двойных стандартов, при строгом соблюдении устава и правил процедуры руководящих органов ЮНЕСКО», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в проекте американского бюджета на 2026 год президент страны Дональд Трамп предложил уменьшить количество взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО.

    Глава ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что организация заранее готовилась к выходу Соединенных Штатов, поскольку такой шаг был предсказуем.

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    22 июля 2025, 22:10 • Новости дня
    Шахматист Роман Шогджиев в 10 лет стал самым юным международным мастером
    Шахматист Роман Шогджиев в 10 лет стал самым юным международным мастером
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Федерация шахмат России 22 июля сообщила о десятилетнем вундеркинде Романе Шогджиеве, который стал самым юным международным мастером, его рекорд заявлен в Книги рекордов России и Гиннесса.

    «Роман Шогджиев официально стал международным мастером. Совет ФИДЕ присвоил звание 10-летнему вундеркинду. Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», – сказано в сообщении.

    Как рассказал о карьере сына его отец, Рома, родившийся в 2015-м году, начал играть в шахматы с декабря 2019-го года, когда при уборке шкафа дома родители нашли советские шахматы.

    «Я ему показал первые ходы, обучил правилам, я немножко умею играть, и тогда все свои игрушки он забросил и начал играться только с шахматами» – рассказал отец Романа телеканалу «Звезда».

    В 2020 году Роман захотел играть в шахматы профессионально, и родители подыскали ему тренера.

    «На первом занятии мат ферзем ставил. У меня самая простая методика, тут важен подход и самоотдача ребенка. Рома достиг, потому что работает много. Он стремится стать чемпионом мира среди взрослых», –  приводит РИА «Новости» слова основного тренера Романа из Калмыкии Дмитрия Сарангова.

    Он уточнил, что с Романом занимаются несколько тренеров, но он является основным его наставником.

    До этого портал Chess.com сообщил, что Шогджиев установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера. Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера.

    Вечером Федерация шахмат России сообщила в Telegram-канале о том, что заявка на рекорд «Самый молодой международный мастер в мире» принята в Книге рекордов России.

    «В Книгу рекордов Гиннесса (Guinness World Records) направлена», – уточнили там.

    Как писала в январе газета ВЗГЛЯД, девятилетний Роман Шогджиев на турнире в Белграде стал самым молодым шахматистом, получившим балл международного мастера, опередив на месяц предыдущего рекордсмена.


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    23 июля 2025, 05:06 • Новости дня
    Минпросвещения установило новые нормы нагрузки для младших школьников

    Tекст: Ирма Каплан

    С первого сентября 2025 года изменятся нормативы учебной нагрузки для начальных классов в зависимости от выбранного учебного плана, сказано в соответствующем документе Минпросвещения.

    Согласно утвержденным правилам, начиная с первого сентября 2025 года, первоклассники будут учиться от 20 до 21 часа в неделю. Ученики второго, третьего и четвертого классов – от 23 до 26 часов в неделю. Количество часов зависит от вариантов федеральных учебных планов, приводит РИА «Новости» данные из документе.

    Кроме того, за четыре учебных года общее количество учебных занятий не должно быть меньше 2 966 и больше 3 305 часов вне зависимости от того, пятидневная или шестидневная учебная неделя действует в школе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рамках пилотного проекта ученики младших и средних классов в ряде регионов России должны будут получать отдельные оценки за поведение.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем увлекаются детсадовцы и младшеклассники.


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    23 июля 2025, 03:05 • Новости дня
    МЧС сообщило о погибшем при пожаре на Мытной улице в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Столичное управление МСЧ сообщило после локализации пожара в жилом доме на улице Мытной о погибшем, которого обнаружили в очаге пожара горящей квартиры.

    «В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», – сказано в посте.

    Столичный Минздрав сообщил об оказании помощи девяти пострадавшим при пожаре. Там отметили, что из-за сильного задымления эвакуация проходила в сложных условиях.

    «Пострадали девять человек, все они госпитализированы в московские больницы: Институт Склифосовского, ГКБ им. Пирогова, ГКБ им. Юдина, ГКБ им. Демихова. Всем оказывается экстренная медицинская помощь», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там добавили, что на место прибыли 15 бригад скорой помощи, бригада Центра медицины катастроф и другие оперативные службы.

    Напомним, ранее в районе двух часов ночи стало известно о пожаре в двух квартирах на четвертом этаже в жилом доме. Огнеборцы спасли 15 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, девять человек пострадали, еще трое выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара, их передали медикам.

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    23 июля 2025, 01:06 • Новости дня
    Двое военнослужащих России переданы медикам с подконтрольной Киеву территории

    Tекст: Ирма Каплан

    Два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны России

    «22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми второго июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», – сказано в

    Telegram-канале ведомства.

    В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Затем их доставят в Россию для последующего лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.


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    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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