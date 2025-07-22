Bloomberg: Новый премьер Украины намерена просить МВФ об увеличении помощи

Tекст: Алексей Дегтярев

Свериденко рассказала Bloomberg, что выделенных мировыми донорами средств хватает лишь на половину от необходимой суммы – 75 млрд долларов на ближайшие два года.

Срок действия действующей кредитной программы МВФ истекает в 2027 году, и уже в августе планируется обсуждение новых условий с участием представителей фонда.

«Если базовый сценарий предусматривает продолжение войны в следующем году, весьма вероятно, что появится новая программа МВФ», – сказала она.

Премьер добавила, что в августе планируется обсудить экономические и военные сценарии, чтобы определить целесообразность и параметры нового договора. Также премьер планирует обсудить с министром финансов США Скоттом Бессентом потенциальную финансовую помощь и сотрудничество по закупке вооружения и совместному производству дронов.

Помимо финансовых вопросов, новый украинский кабинет сосредоточится на развитии внутреннего производства вооружений, в том числе строительстве заводов по выпуску беспилотников в США. Свериденко отметила, что действовать необходимо быстро, и поставила задачу добиться ощутимых результатов в ближайшие месяцы.

Премьер пообещала решить вопросы по борьбе с коррупцией и выполнению условий текущих программ ЕС и МВФ до конца года. При этом Свериденко считает проблему коррупции в стране преувеличенной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра, сменив Дениса Шмыгаля. По данным СМИ, Владимир Зеленский решился на кадровые перестановки в правительстве, чтобы попытаться расположить к себе президента США Дональда Трампа.