Сбиты летевшие на Москву беспилотники

Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.12 комментариев
Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.12 комментариев
Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».3 комментария
Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, сообщает Telegram-канал МО. По данным ведомства, поражения были нанесены подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска в Харьковской области. Потери украинской стороны оцениваются до 170 военнослужащих, также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых и беспилотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка в Сумской области.
На направлении группировки «Запад» отмечено продвижение по переднему краю, а также поражение двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ и теробороны под Купянском, Петровским в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике. Потери украинских формирований составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Подразделения группировки «Юг» сообщили об освобождении населенного пункта Белая Гора в Донецкой народной республике. В результате ударов по украинским войскам под Северском, Дроновкой, Закотным, Иванопольем, Платоновкой и Константиновкой в ДНР украинская сторона лишилась до 165 военнослужащих, танка, трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия. Дополнительно уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах ДНР и Днепропетровской области. Общие потери украинских сил составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также взяли под контроль населенный пункт Предтечино в ДНР.
Пленный ВСУ Петр Климишевский поделился подробностями происходившего в подразделении, передает РИА «Новости». Он сообщил, что сразу намеревался сдаться, однако его сослуживцы сомневались, поскольку верили слухам о том, что российских военных пленные не интересуют. Однако пятеро из них поверили Климишевскому и добровольно сложили оружие, после чего вместе с ним сдались российским военным.
Климишевский отметил, что те, кто не решился сдавать оружие, попытались покинуть позиции, и были расстреляны своими же товарищами по ВСУ. Он заявил: «Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то об этом сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен».
Пленный также пояснил, что с самого начала не хотел воевать, но опасался последствий попытки бегства. По его словам, были случаи, когда военнослужащие, покинувшие позиции, больше не возвращались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в ВСУ. Пленные также сообщили о принуждении восемнадцатилетних украинцев к заключению контрактов с армией. Украинские военные рассказали о случаях расстрелов отступающих заключенных бойцов ВСУ.
Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины
«Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
«На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.
«Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.
«Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.
«Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.
«Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.
Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.
Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.
Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.
В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.
Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства
«Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.
По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.
«Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.
Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.
Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике, передает Telegram-канал МО. Сообщается, что это произошло в результате успешных наступательных действий российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила народного артиста России Николая Баскова в розыск, передает ТАСС. Разыскивают российского артиста с марта 2022 года, согласно базе данных украинского ведомства.
Кроме того, с 2017 года Басков числится в списке экстремистского сайта «Миротворец», так как на Украине ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ноябре 2024 года Владимир Зеленский лишил Николая Баскова всех госнаград Украины.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, с марта 2022 года числится в розыске на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.
Также в розыск на Украине объявили Сергея Кириенко, Ивану Охлобыстину предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность и пропаганду войны.
Костенко заявил в интервью украинскому Радио NV: «У нас около полутора миллиона людей, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК… Не было денег на конверты, чтобы оповестить людей. Это абсурд», передает РИА «Новости».
По словам Костенко, территориальные центры комплектования не смогли уведомить граждан о необходимости прийти и обновить данные из-за банального отсутствия финансирования на почтовые отправления. Проблема привела к тому, что значительная часть военнообязанных осталась вне системы учета и не получила официальных извещений.
Ранее власти на Украине начали массовую блокировку счетов граждан за нарушения правил мобилизации и неуплату штрафов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола. Минобороны Украины отменило возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан на Украине из-за проблем с пополнением армии.
Указ о санкциях был опубликован на сайте офиса президента, передает РИА «Новости». Под ограничения попали Латынина и Королевская. В список вошли также гражданка России Татьяна Аксененко, украинский блогер Андрей Серебрянский и предприниматель Геннадий Балашов.
Меры предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и запрет на официальные визиты. Кроме того, фигуранты списка лишены возможности осуществлять культурный и научный обмен с Украиной, все торговые соглашения будут прекращены. Также документ предусматривает лишение украинских государственных наград.
Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».
«Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево, введенные в ночь на воскресенье, не отменялись и продолжают действовать.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.
По информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.
«Администрация американского президента Дональда Трампа оставила позади Швейцарию в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, позволив Берлину направить две системы Patriot, которые есть у него в наличии, на Украину», – пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников.
Обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам оружия Украине после обещания президента США поставлять Киеву больше оружия.
В отношении Швейцарии, пишет газета, обгон ФРГ не столь фатален, так как обещанные Вашингтоном комплексы этой стране намечены на 2026 – 2028 годы.
В Германии же нехватка систем ПВО для собственной защиты ощутима не менее остро, чем на Украине.
По данным газеты, на следующей неделе США могут договориться об освобождении оружейных складов с очередными союзниками.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но позже стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои.
«На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», – сказано в сообщении мэра.
Около 1.15 Собянин сообщал о том, что силы ПВО Минобороны уничтожили вражеский БПЛА во время атаки на Москву.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.
«Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.
Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево отменили около 3.00.
Как пишет издание «Страна.ua», мужчину задержали на улице, насильно затащили в микроавтобус и несколько раз ударили дверью по голове, после чего вместо оказания медицинской помощи отправили на военно-врачебную комиссию, передает РИА «Новости».
По данным издания, сейчас пострадавший медик находится в реанимации с пробитым легким и переломами ребер. Одесский областной военкомат подтвердил происшествие и заявил о начале служебной проверки.
В заявлении военкомата отмечается: «Деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования».
Ранее сообщалось, что в Киеве мобилизованный скончался от побоев сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкоматов) после того, как его не приняли в учебные части из-за проблем со здоровьем.
Кроме того, сотрудник военкомата пробил колеса автомобиля мужчине на Украине, чтобы не дать уклонявшемуся от мобилизации скрыться.
Заявление Пескова прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что Германия, несмотря на статус крупнейшей экономики Европы, не сможет самостоятельно оплачивать поставки вооружений на Украину.
«Да, Германия – это крупнейшая экономика мира. Германия – это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются», – заявил Песков.
Он также предположил, что как только Германия осознает, что ей фактически придется одной нести расходы на военную поддержку Украины, в стране начнутся серьезные экономические проблемы. В беседе с журналистом «России 1» Песков выразил мнение, что ситуация с поставками вооружений неустойчива даже для такой сильной экономики, как у Германии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предложил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.
«Я думаю, ему таким образом дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности. Он будет дальше заниматься [переговорами], <...> поэтому и дали эту должность», – приводит ТАСС слова Костенко в интервью украинскому радио NV.
Депутат Рады отметил, что работа министра обороны требует постоянного присутствия и решения оперативных задач, а Умерова часто привлекали в офис президента для переговоров с Россией, в том числе в Турции, где у него сложились тесные связи.
«Он когда-то учился в Турции, у него там близкие отношения, как я понимаю, с Турцией», – добавил Костенко.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политолог Евгений Копатько указал на то, что Рустем Умеров был назначен главой украинской делегации на переговорах с Россией благодаря безоговорочной лояльности к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и отсутствию самостоятельности в принятии решений.
До этого Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова секретарем совета национальной безопасности и обороны вместо Александра Литвиненко.
Также Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле.