Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы Петербурга

Tекст: Ольга Иванова

Боярский был выписан из Мариинской больницы в Петербурге, передает ТАСС. Пресс-служба Театра имени Ленсовета сообщила: «Михаила Сергеевича выписали из больницы, он находится дома. Надеемся, что он возобновит работу».

Артист проходил плановое обследование после установки стента. Ранее, в апреле, он также лечился в этой больнице после падения в театре. Сейчас Боярский находится дома, где продолжает восстановление.

Михаил Боярский выступает приглашенным артистом Театра имени Ленсовета и играет в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».

Сообщалось, что Боярский находится на обследовании в Мариинской больнице Петербурга по причине недавней установки стента.