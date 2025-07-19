В Днепропетровской области заявили о самой мощной атаке на Павлоград

Tекст: Валерия Городецкая

Информацию о происшествии сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, ночь и утро в Павлограде выдались «адскими», а сама атака стала самой массированной за последнее время. «Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака. Взрыв за взрывом», – заявил Лысак.

Он сообщил, что серия взрывов продолжалась примерно шесть часов. В результате были повреждены различные объекты и возникли пожары.

Павлоград считается важным логистическим узлом для снабжения украинских войск под Красноармейском и на границе с ДНР.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что целью массированного удара России по Украине стали предприятия ВПК в Днепропетровской области и логистические артерии ВСУ, это могло быть в том числе ответом на ультиматум Дональда Трампа.

Газета Guardian писала, что минувшая ночь на Украине стала одной из самых напряженных за последнее время из-за массированных российских ударов по регионам страны.