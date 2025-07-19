Дания объявила о планах разместить у себя до пяти оборонных предприятий Украины

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью Berlingske министр заявил, что за полгода в Дании заработают от трех до пяти украинских оборонных предприятий, передает РИА «Новости».

Часть новых производств будет размещена в городе Оденсе, где недавно был создан центр беспилотников. По словам Поульсена, среди приглашенных предприятий будут те, что станут частью цепочки поставок для Украины и помогут восстановлению датской обороны.

Глава Минобороны Дании подчеркнул, что его страна настроена амбициозно – приглашение только одного предприятия считает недостаточным. По его оценке, в будущем датская оборонная промышленность сможет не только обеспечивать нужды страны, но и экспортировать вооружение союзникам.

Ранее Украина и США решили создать производство химических веществ для военных нужд.