Украинец с лопатой прогнал выездную бригаду военкомата

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает ТАСС. Депутат опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники военкомата перегородили дорогу автомобилисту, чтобы вручить повестку и мобилизовать его.

Мужчина вышел из машины, схватил лопату и несколькими ударами разбил стекла служебного автомобиля военкомата. Сотрудники попытались применить против него слезоточивый газ, однако их попытка не удалась, и они были вынуждены отступить.

«Разогнал военкомов… лопатой! Один против всей толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!», – прокомментировал Дмитрку.

На опубликованных фото у одного из сотрудников военкомата виден большой порез на лице. Место, где произошел инцидент, депутат не уточнил.

Ранее в Мерефе Харьковской области местная жительница погибла, когда пыталась догнать автобус, в котором увозили ее мобилизованного сына.