Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Британский эксперт назвал бессмысленной отправку Patriot Киеву
Британский эксперт Меркурис назвал бессмысленной отправку Patriot Киеву
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что отправка комплексов Patriot Киеву не имеет смысла.
Меркурис заявил на YouTube, что украинские представители все чаще выражают недовольство работой Patriot против российских ракет, передает РИА «Новости».
«Российские ракеты без особого труда могут обходить системы Patriot. Украинцы жалуются, что система больше не эффективна против российских ракет. Какой тогда смысл отправлять ее?», – подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.
Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.