Британский эксперт Меркурис назвал бессмысленной отправку Patriot Киеву

Tекст: Валерия Городецкая

Меркурис заявил на YouTube, что украинские представители все чаще выражают недовольство работой Patriot против российских ракет, передает РИА «Новости».

«Российские ракеты без особого труда могут обходить системы Patriot. Украинцы жалуются, что система больше не эффективна против российских ракет. Какой тогда смысл отправлять ее?», – подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.