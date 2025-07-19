Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Полиция Черновцов составила списки защитников собора УПЦ
Полиция Черновцов на западе Украины составляет списки прихожан Свято-Духовского собора канонической Украинской православной церкви, участвовавших в защите храма от рейдерского захвата.
Меры связаны с расследованием массовых беспорядков, произошедших возле собора, передает РИА «Новости» со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ).
Согласно информации СПЖ, стражи порядка останавливают автомобили прихожан, чтобы установить их личности. Проверки объясняются необходимостью выявления участников событий у церкви, которую пытались захватить представители Православной церкви Украины.
Полицейский, остановивший автомобиль одного из прихожан, заявил: «Проводятся мероприятия в соответствии с установлением лиц, участвовавших в массовых беспорядках, происходивших на территории Черновцов, находившихся возле церкви. Нарушение общественного порядка».
Ранее госслужба Украины по этнополитике и свободе совести предписала канонической Украинской православной церкви разорвать связи с Русской православной церковью и публично заявить об этом до 18 августа.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви.