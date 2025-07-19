Временные ограничения сняты в калужском аэропорту Грабцево

ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России

Tекст: Валерия Городецкая

Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.