  • Новость часаСирия и Израиль при поддержке США договорились о прекращении огня
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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    В Минздраве назвали число увольняющихся в первый год работы медсестер
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня

    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    18 июля 2025, 09:50 • Новости дня
    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР

    Степашин заявил об отсутствии Одессы, Харькова и Крыма у Украины при создании СССР

    Степашин напомнил о границах Украины при создании СССР
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь, напомнил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

    Бывший премьер-министр России напомнил, что Украина в 1922 году не включала ряд современных территорий, подписывая соглашение о создании СССР. Так в составе Украины не было Малороссии, Одессы, Харькова, Крыма и Севастополя, напомнил Степашин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Владимир Зеленский предлагает вернуться к границам 1991 года, однако «тогда Украина подписывала соглашения без вышеуказанных регионов».

    Степашин обратился к Зеленскому с предложением действительно «вернуться» к историческим территориям Украины начала прошлого века. «Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся. Они историю не знают!» – заявил Степашин.

    По его словам, при подписании Беловежских соглашений Украина уже была одним из учредителей СССР, но в 1922 году ситуация была совсем иной.

    Ранее Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 90-х годах.

    Он также отметил, что Украина может быть мирной страной с хорошим футболом и замечательными людьми, как это было в советский период.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при устранении ключевых причин конфликта.

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    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

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    18 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым необходимость ускорения стамбульских переговоров с Россией.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией в Стамбуле, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что одной из ключевых задач нового секретаря СНБО станет придание дополнительного импульса переговорному процессу. По его словам, выполнение достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей продолжается, но текущая динамика требует ускорения.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров с Украиной. Песков также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    18 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Депутат Рады: Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку
    Депутат Рады: Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова из-за лояльности Ермаку
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в США отклонили американские власти из-за его лояльности к Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Депутат Рады Железняк заявил, что американская сторона не согласовала назначение Рустема Умерова на пост посла Украины в США. По его словам, решение связано с лояльностью Умерова к главе офиса президента Андрею Ермаку, передает ТАСС.

    По данным Железняка, теперь Умеров, вероятно, займет пост в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил о предложении назначить послом в США Ольгу Стефанишину, ранее работавшую вице-премьером по вопросам европейской интеграции.

    Ранее сообщалось, что Ермак вызывает раздражение у американских политиков.

    В Раде заявили, что Вашингтон не согласовал назначение Умерова на пост посла США якобы из-за американского гражданства.

    Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей в правительстве Украины было увеличение власти Ермака.

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    18 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams

    The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большинство танков Abrams, которые были поставлены на Украину из США, выведены из строя в ходе боевых действий, сообщили СМИ.

    По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

    В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

    Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

    Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

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    18 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Мелитополе возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения энергосистемы в результате ночной атаки ВСУ, сообщил глава городского округа Сергей Золотарев.

    «В связи с повреждением энергообъектов временно отсутствует водоснабжение», – приводит слова Золотарева ТАСС.

    Золотарев сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, но процесс осложняется угрозой новых атак. По словам Золотарева, на данный момент без электричества остаются населенные пункты городского округа Мелитополь и несколько муниципальных округов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах и муниципальных округах Запорожской области прекратилась подача электроэнергии. Причиной отключения электричества стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию.

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    18 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    AC: Трамп согласился с планом НАТО о капитуляции России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп якобы выразил согласие с намерением Североатлантического альянса по достижению капитуляции России в конфликте с Украиной, сообщило издание American Conservative.

    «В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО», – говорится в публикации American Conservative, передает РИА «Новости».

    Этот план подразумевает капитуляцию России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Запад считает, что российской стороне необходимо полностью отказаться от освобожденных территорий и согласиться на вступление Украины в НАТО.

    Напомним, Трамп заявил о планах ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    В Белом доме пояснили, что Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.

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    18 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью

    Песков назвал любые западные военные объекты на Украине законной целью ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые военные объекты на Украине, включая западные, рассматриваются как законная цель для российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Любые военные объекты на Украине, включая объекты западных стран, считаются для России законной целью, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что соответствующее отношение распространяется на все военные объекты, без исключения.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг Россию критике из-за удара по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.

    ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    МИД России пообещал считать «коалицию желающих» на Украине военной целью.

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    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

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    18 июля 2025, 09:32 • Новости дня
    Стармер заявил о планах Британии закупать у США ракеты для Украины

    Bloomberg: Стармер сообщил о планах Британии закупать у США ракеты для Украины

    Стармер заявил о планах Британии закупать у США ракеты для Украины
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти Британии рассматривают возможность присоединения к инициативе Германии по покупке американских ракетных систем Patriot для передачи Киеву, заявил британский премьер Кир Стармер.

    Обсуждения таковых закупок для киевского режима с США и европейскими странами находятся на ранней стадии, и окончательное решение пока не принято, сказал Стармер, передает Bloomberg.

    «Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, которая обеспечит эффективность этих возможностей на Украине», – заявил Стармер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Мерц в свою очередь сообщил, что министры обороны обсуждают детали быстрой передачи Patriot Киеву, включая транспортировку и установку комплексов, что займет несколько дней или недель. Германия планирует купить для Украины две батареи Patriot и среднедальную систему Typhon, однако Британия и другие европейские страны еще не приняли окончательного решения о присоединении к этой инициативе.

    Ранее Германия и Британия объявили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве.

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    Тупица, который не снижает ставку, плохо справился с ремонтом штаб-квартиры в Вашингтоне и которого надо уволить. Такой характеристики удостоился глава ФРС США Джером Пауэлл от президента США Дональда Трампа. Это шокировало мировые экономические элиты и рынки. Потому что финансовая стабильность США, мировая гегемония доллара и способность Америки жить с высоким уровнем долга строилась в том числе на независимости Федрезерва. Подробности

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    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику

    Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась легендарная теперь уже стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». Можно уверенно сказать, что без этого события и советская, и российская космонавтика выглядела бы принципиально иначе. Почему и как именно? Подробности

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    Финская молодежь заранее спасается бегством от русских войск

    «Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям». Такими словами один из воюющих на Украине финских наемников оценивает боеспособность российских войск по сравнению с финскими Вооруженными силами. В том числе благодаря такого рода признаниям финские мужчины все больше отказываются от службы в армии. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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