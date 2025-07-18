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В Одессе переименовали улицу Чапаева и переулок Молокова
В Одессе принято решение переименовать переулок Молокова в честь Ирины Поповой, а улицу Чапаева – в Цеховую, что связано с отказом от советских топонимов.
В Telegram-канале администрации города Одессы проинформировали о решении переименовать переулок Молокова в честь Ирины Поповой, основательницы современной социологии, а улицу Чапаева в Хаджибейском районе – в Цеховую, сообщает ТАСС.
В официальном сообщении комиссии говорится: «В Одессе состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии. Инициировано переименование: переулка Молокова в пер. Ирины Поповой, основательницы современной социологии; улицы Чапаева (Хаджибейский район) в ул. Цеховую».
Василий Чапаев был участником Первой мировой и Гражданской войн, командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии и стал героем литературы и кино. Василий Молоков – полярный летчик, Герой Советского Союза, участвовал в спасении челюскинцев и освоении Арктики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в рамках процесса деколонизации переименовали село Первомайское в Раздельнянском районе Одесской области, присвоив ему название Гуровское в честь Главного управления разведки Минобороны Украины.
В Одессе решили переименовать улицы, названные в честь знаменитых одесситов.
Ранее власти города отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина.