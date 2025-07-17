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СБУ задержала чиновника минобороны за хищения на ремонте БТР
Чиновник минобороны на Украине задержан по обвинению в присвоении 5,4 млн гривен при ремонте бронетранспортеров, которые оказались непригодными к использованию.
Сотрудники Службы безопасности Украины и национальной полиции задержали чиновника минобороны за хищения, сообщает РИА «Новости». По данным силовиков, глава группы контроля качества одного из военных представительств министерства обороны в западном регионе Украины присвоил не менее 129 тысяч долларов при ремонте бронетранспортеров.
В сообщении СБУ отмечается: «СБУ и нацполиция разоблачили чиновника минобороны, который разворовывал бюджетные средства на ремонте бронетранспортеров ВСУ… Только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных ассигнований составила 5,4 млн гривен (129 тыс. долларов)».
Следствие установило, что чиновник привлек к преступной схеме руководителя предприятия-подрядчика, получившего государственный заказ на ремонт бронетехники. После завершения работ он должен был проверить состояние техники и подписать необходимую документацию, однако этого не сделал. Это позволило перечислить бюджетные средства подрядчику, несмотря на то, что техника оказалась непригодной к эксплуатации.
Чиновнику инкриминируют сразу несколько статей: халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, а также присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание по этим статьям составляет до восьми лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине обвинили главу антимонопольного комитета в недекларировании квартир. 28 работников военной отрасли на Украине обвинили в хищении на сумму 36,5 млн долларов. Главу департамента Минобороны Украины отстранили в связи с уголовным делом.