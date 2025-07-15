Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям

Tекст: Ольга Иванова

Вывезенных с Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, передает РИА «Новости». Колесник-Лавинская заявила, что европейские государства ссылаются на вопросы безопасности и решения местных опекунских советов, которые зачастую ставятся выше постановлений украинских судов.

Колесник-Лавинская отметила: «Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности». По ее словам, Германия и Польша не признают украинские судебные акты, поскольку считают, что дети уже адаптировались, а родители проживают в опасной зоне.

Омбудсмен подчеркнула, что такая позиция европейских стран затрудняет процесс возвращения детей их семьям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские госорганы формируют собственный перечень детей, находящихся на Украине, для их последующего воссоединения с российскими семьями. Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что в числе разыскиваемых органами внутренних дел жителей приграничных районов региона значатся четверо детей.