Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Рада одобрила выход Украины из Конвенции по минам
Украинский парламент одобрил законопроект о приостановке участия страны в международном договоре по запрету противопехотных мин, решение было принято на заседании Верховной рады.
Верховная рада проголосовала за выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, передает ТАСС.
По словам депутата Ярослава Железняка, парламент приостановил действие документа, который ограничивает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также предусматривает их уничтожение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады заявил, что Владимир Зеленский подписал указ о начале процедуры выхода Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.
Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Министры обороны стран Балтии и Польши предложили выйти из конвенции по минам.