Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
МО: На освобождение Петровки потребовалось две недели
Военнослужащие 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск на протяжении двух недель выбивали украинских боевиков из Петровки в ДНР, сообщило Министерство обороны России.
Полк, укомплектованный военнослужащими из Забайкальского края, две недели методично выбивал противника из поселка, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Оператор беспилотников с позывным «Зима» рассказал о том, как проходило освобождение поселка.
«Несмотря на «птички» (дроны ВСУ – прим. ВЗГЛЯД), войска продвигаются стабильно, хорошо. Двигаемся вперед, выполняем задачи. Бывали моменты, что даже доходило до стрелковых боев, но чаще всего противник бежит», – сказал он в ролике, опубликованном Минобороны.
«Зима» признался, что военнослужащие ВС России «горят» идеей победы.
Во вторник Минобороны сообщило, что группировки «Южная» и «Восток» в ходе наступательных действий освободили два населенных пункта в ДНР: Петровку и Воскресенку.