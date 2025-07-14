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ВСУ начали применять британские корабельные мишени для ударов по России
Украинские военные начали использовать для ударов по российской территории британские списанные беспилотные корабельные мишени, заявил боец Центра спецназа «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат».
Такие мишени дают возможность обманывать средства противовоздушной обороны, они распознают эти беспилотники как ложную цель, пояснил «Адвокат» РИА «Новости».
«Когда идет налет, налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для «забития» системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они (ВСУ) его компонуют и как боевую (машину)», – уточнил собеседник.
ВСУ знают, что российская сторона использует активную ПВО, которую необходимо перегружать. Подобные мишени имеют двойное назначение, но некоторые радиолокационные станции уже умеют отслеживать ложные цели, заключил он.
Напомним, с 5 по 11 июля ВС России нанесли ряд групповых ударов по военным целям на украинской территории. Их наносили в том числе по местам сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров.