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Анонсирован визит Трампа в Британию
Президент США Дональд Трамп проведет официальный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября, пишет Financial Times со ссылкой на Букингемский дворец.
Как пишет Financial Times со ссылкой на Букингемский дворец визит пройдет «в рамках программы, которая скроет президента от протеста общественности», передает ТАСС.
Король Карл III и королева Камилла примут президента США с супругой в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир, вдали от традиционных мест массовых собраний в Лондоне и «враждебных толп».
Газета также сообщает, что в ходе визита Трамп не будет выступать перед парламентом, что позволит избежать политических протестов в правительственном районе Вестминстер.
По данным источников Financial Times, в графике президента США также запланирована встреча с премьер-министром Британии Киром Стармером.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Independent, Трампу отказали в возможности выступить перед британским парламентом во время его государственного визита. Трамп совершил свой первый государственный визит в Британию в 2019 году в период первого президентского срока.