Анонсирован визит Трампа в Британию

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Financial Times со ссылкой на Букингемский дворец визит пройдет «в рамках программы, которая скроет президента от протеста общественности», передает ТАСС.

Король Карл III и королева Камилла примут президента США с супругой в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир, вдали от традиционных мест массовых собраний в Лондоне и «враждебных толп».

Газета также сообщает, что в ходе визита Трамп не будет выступать перед парламентом, что позволит избежать политических протестов в правительственном районе Вестминстер.

По данным источников Financial Times, в графике президента США также запланирована встреча с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Independent, Трампу отказали в возможности выступить перед британским парламентом во время его государственного визита. Трамп совершил свой первый государственный визит в Британию в 2019 году в период первого президентского срока.