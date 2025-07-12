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Военный эксперт сообщил о переходе Юнаковки Сумской области в серую зону
Марочко: Юнаковка Сумской области перешла в серую зону
Подразделения ВСУ оставили часть позиций в Юнаковке из-за ударов российской армии, населенный пункт перешел в так называемую серую зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Населенный пункт Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских боевиков покинуть некоторые позиции», – рассказал он ТАСС.
По словам Марочко, ряд стратегически важных высот на юго-западе и юго-востоке Юнаковки по-прежнему контролируются украинскими силами. Это создает препятствия для быстрого продвижения российской армии.
При этом российские военнослужащие продолжают зачистку местности и уничтожение украинской военной техники и вооружения на удерживаемых высотах.
Только после этого, по мнению Марочко, возможно ускоренное продвижение российских подразделений в южном направлении этого участка.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина перебросила в окрестности села Садки польских наемников, но часть из них разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции.Кроме того, Вооруженные силы Украины в Сумской области устроили укрепления на
территории кладбища в Юнаковке.