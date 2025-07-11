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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    11 июля 2025, 16:20 • Новости дня

    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке

    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    @ REUTERS/Alexander Ermochenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал распространение ложной информации о якобы отчете ООН с обвинениями в адрес России по факту удара по Еленовке в 2022 году.

    В конце июня 2025 года на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение со ссылкой на внутренний анализ ООН, который якобы подтверждал причастность России. Однако журналисты «Следствия.Инфо» обратили внимание, что расследование не было докладом ООН, передает РИА «Новости».

    В действительности, как пишет издание, Лубинец ссылался на данные организации Centre for Human Rights in Armed Conflict, не имеющей юридического адреса и скрывающей своих экспертов. Сайт этого центра был создан лишь 22 мая 2025 года, а отчет о Еленовке появился через несколько дней. На ресурсе нет другой информации о деятельности или финансировании центра, а контакт указан только через электронную почту на Gmail.

    Журналисты направили запрос в организацию, где им сообщили, что центр основан в 2024 году, не имеет постоянной штаб-квартиры и объединяет международных экспертов, которые предпочитают не раскрывать свои имена. Центр пообещал в ближайшее время опубликовать еще два доклада – о погибших гражданских в Мариуполе и о потерях ВСУ с февраля 2022 года по 1 июля 2025 года.

    Напомним, летом 2022 года ВСУ нанесли удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР расформирована по решению генсека ООН Антониу Гутерриша.

    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    11 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское руководство оказалось перед выбором между сокращением потерь на фоне успешного продвижения российских войск и масштабным отступлением по всей линии фронта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украинское командование рассматривает два варианта действий для предотвращения полного поражения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.

    Первый вариант – попытаться минимизировать потери на фоне успешного наступления российских войск. Второй – организовать оперативное отступление по всей линии фронта, чтобы избежать капитуляции при провале мирных переговоров.

    Издание отмечает, что у ВСУ нет сил для внезапного удара на фронте, а «даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве».

    Журналисты также подчеркивают, что Владимир Зеленский сейчас оказался в сложной ситуации. Он является единственным, кто может отдать приказ об отступлении, но вынужден выбирать между военной необходимостью и ожиданиями западных партнеров по поставкам вооружений и помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, обратив внимание на освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    10 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
    Опубликована ориентировка на возможных убийц полковника СБУ в Киеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве разыскивают Гулиеву Нармин и неизвестного мужчину, которых подозревают в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича.

    Ориентировка на подозреваемых оказалась в распоряжении издания «Страна».  В документе указаны данные Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неустановленного сообщника.

    Полиция полагает, что именно эти лица причастны к убийству сотрудника спецслужбы. Правоохранители предупреждают, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы оказать сопротивление при задержании.

    В ориентировке особо отмечено требование соблюдать меры личной безопасности при попытке их задержания.

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в четверг сообщил, что в столице Украины утром неизвестный пять раз выстрелил в полковника СБУ Ивана Воронича, в результате чего он погиб на месте происшествия.

    СБУ подтвердила убийство полковника Воронича. Позже в Сети появилось видео убийства полковника.

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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    11 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом, пишут блогеры.

    Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что над Киевом был замечен гражданский самолет. По его словам, речь идет о грузовом самолете Ан-124, который ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио.

    В Telegram-канале «Военный обозреватель» отмечается, что это первый случай с начала спецоперации на Украине, когда над Киевом зафиксировали гражданский самолет. По информации канала, был замечен тяжелый транспортный Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов», который обычно используют для перевозки иностранного оружия и который ранее летал только до польского Жешува.

    В сообщении также говорится, что на более детальных видеокадрах отчетливо видно, что в небе над Киевом находился именно Ан-124-100 компании «Антонов». О маршруте полета и месте посадки самолета информации нет. Сервис Flightradar24 отображает только неопознанный «дрон» из Днепра, который летит со скоростью 200 километров в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Владимир Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.

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    11 июля 2025, 06:54 • Новости дня
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    В Китае назвали «санкционную палку» Зеленского «тростинкой»
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Китайская техкомпания Tencent высказалась о введении главой киевского режима Владимиром Зеленским санкций с 8 июля против пяти компаний КНР, отметив чрезмерное самомнение украинского главы, если он считает себя в праве запрещать кому-то торговать с Россией.

    «Зеленский – он как осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться. Территория Украины разорвана на части, как ресурсы и природа. Как он может иметь право каким-либо образом налагать санкции на других? По сути, то, что Зеленский называет «санкциями», – это требование к странам и компаниям не участвовать в восстановлении Украины, не зарабатывать на этом», – говорится в материале Tencent.

    Автор отмечает, что китайские компании мало заинтересованы в восстановлении Украины, Зеленскому следует это осознать перед тем, как отвадить тех, кто мог бы это сделать.

    Китай был слишком толерантен к Украине и Зеленскому, сказано в статье, так как он и украинский парламент продолжают разыгрывать «тайваньскую карту», а если продолжат чинить Китаю препятствия, эта толерантность, возможно, станет излишней.

    «Зеленскому стоит осознавать свой вес. Если вы каждый день берете в руки так называемую «санкционную палку», то хотя бы поймите, слабость своих рук. Ваша «санкционная палка» на самом деле всего лишь тростинка и не имеет никакой санкционной силы», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    До этого Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    11 июля 2025, 11:01 • Новости дня
    Стало известно об ударе по военкомату в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрывы произошли в здании военкомата в Одессе, на юге Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна» сообщило о сильном дыме, который поднимался в небо над городом, передает ТАСС.

    Ранее военный аналитик Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД о целях российских ударов по военкоматам на Украине.

    Панические настроения и стремление массово увольняться охватили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на Украине после российских ударов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 7 июля Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

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    11 июля 2025, 00:48 • Новости дня
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер пообещали увеличить военный англо-французский контингент в пять раз, согласно подписанной совместной Нортвудской декларации.

    Как пишет французская газета Monde, франко-британские силы планируется увеличить до 50 тыс. солдат, которые могут быть мобилизованы «для участия в крупном сражении», заявил Макрон об Объединенных франко-британских экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине.

    «Мы переводим эти совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек, способных быть задействованными в крупном сражении» и «способных объединить других европейских партнеров и предоставить их в распоряжение», – сказал Макрон.

    Политики также объявили о планах создания новых многонациональных сил на Украине со штаб-квартирой в Париже, чтобы быть готовыми «поддержать мирное соглашение, когда оно будет заключено», приводит слова политиков на пресс-конференции Guardian.

    При этом Sky News отмечает, что обе страны назвали себя оплотом евробезопасности как единственные обладатели ядерного оружия в Европе.

    По словам Страмера, был обновлен договор о Ланкастер-хаусе в рамках «серьезной модернизации».

    Подписание же Нортвудской декларации означало, что две страны будут координировать свои средства ядерного сдерживания и перейдут к более тесному промышленному партнерству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

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    10 июля 2025, 18:58 • Новости дня
    Келлог призвал разработать новый план Маршалла для Украины
    Келлог призвал разработать новый план Маршалла для Украины
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На конференции в Риме спецпосланник президента США Кит Келлог предложил создать для восстановления на Украине программу, аналогичную послевоенному плану Маршалла.

    Во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, передает ТАСС, он заявил: «После Второй мировой войны США и нашим европейским союзникам пришлось превращать разрушенные войной регионы обратно в функционирующие национальные государства. Мы можем увидеть успех таких усилий, в первую очередь благодаря плану восстановления Европы, известному нам как план Маршалла. Соединенные Штаты и европейцы смогут снова возглавить эти усилия по отношению к Украине».

    Келлог подчеркнул, что исторический план Маршалла «проложил путь к экономическому партнерству между США и европейскими странами». По его мнению, сейчас требуется выработать схожие меры для поддержки Украины после завершения конфликта.

    Планом Маршалла называют программу помощи Европе, запущенную США в 1947 году для восстановления экономики стран, пострадавших во Второй мировой войне. Этот план способствовал не только возрождению экономики, но и укреплению политических и экономических связей между США и Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда восстановления Украины совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком. Нидерланды выделили 300 млн евро на восстановление Украины. Дания решила направить дополнительные 435 млн датских крон (примерно 68,23 млн долларов) на восстановление страны. Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал учреждение фонда для поддержки украинских предпринимателей по примеру послевоенного восстановления Германии через KfW.

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    11 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил неизменность российской позиции по вопросам урегулирования на Украине.

    Лавров заявил: «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД сообщил, что передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевских властей, в которых, по словам Лаврова, прямо говорится о необходимости уничтожения русских «юридически, а лучше физически». Лавров подчеркнул, что украинской стороне нужна «территориальная целостность», чтобы подавить права русского и русскоязычного населения и уничтожать несогласных.

    Отвечая на вопрос о новых инициативах России по урегулированию конфликта, которые ранее упомянул Рубио, Лавров сказал: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа – так я вам и скажу». Министр также отметил, что не обсуждал с американским коллегой записи, в которых Трамп якобы угрожал нанести удары по Москве: «Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали».

    В ходе переговоров тема Договора о стратегических и наступательных вооружениях не поднималась.

    Напомним, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    10 июля 2025, 22:06 • Новости дня
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    По сообщениям подполья, объект оборонной промышленности в Киеве был поражен, пострадали два производственных цеха предприятия.

    Удар был нанесен по военному заводу, находящемуся в Киеве, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству, что по данным его коллег, атаке подверглись два цеха завода.

    По словам Лебедева, «прилетело в завод военный, в два цеха». Детали о характере повреждений и последствиях удара не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Минобороны России заявляло, что целью удара стали украинские подразделения, которые готовились к переброске на другие направления. Удар позволил сорвать планы командования ВСУ по переброске резервов и укреплению обороны.

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» заявили о попытках ВСУ выстроить оборону на рубеже Хатнее – Амбарное

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    «Командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее – Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление «Северян» в районе села Меловое», – сообщает неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    По словам бойцов, мотострелки с упорными боями продвинулись на более чем 600 метров в приграничных лесных массивах, уничтожив несколько боевых групп ВСУ.

    На Сумском направлении мотострелки и морпехи в ходе ожесточенных боев выбили оккупантов с занимаемых позиций в Варачино и окрестных лесных массивах, подразделения десантников зачистили несколько кварталов Юнаковки и выбили противника из опорпунктов в прилегающих лесах.

    «За сутки враг предпринял десять безуспешных контратак: в районах Яблоновки и села Садки, две в окрестностях Кондратовки, по три в Юнаковке и около Андреевки. <...> В них ВСУ задействовали свыше 50 человек, из которых более 30 уничтожены, 12 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы смогли бежать», – сказано в сообщении.

    На Волчанском и Липцовском направлениях «Северяне» уничтожили 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. В Волчанске зачистили девять домовладений и продвинулись в окрестных лесных массивах.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

    Кроме того, стало известно, что вооруженные формирования Украины привлекли наемников из шести стран НАТО для участия в боевых действиях на северо-западе Харькова.

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