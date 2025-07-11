Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке

Tекст: Дарья Григоренко

В конце июня 2025 года на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение со ссылкой на внутренний анализ ООН, который якобы подтверждал причастность России. Однако журналисты «Следствия.Инфо» обратили внимание, что расследование не было докладом ООН, передает РИА «Новости».

В действительности, как пишет издание, Лубинец ссылался на данные организации Centre for Human Rights in Armed Conflict, не имеющей юридического адреса и скрывающей своих экспертов. Сайт этого центра был создан лишь 22 мая 2025 года, а отчет о Еленовке появился через несколько дней. На ресурсе нет другой информации о деятельности или финансировании центра, а контакт указан только через электронную почту на Gmail.

Журналисты направили запрос в организацию, где им сообщили, что центр основан в 2024 году, не имеет постоянной штаб-квартиры и объединяет международных экспертов, которые предпочитают не раскрывать свои имена. Центр пообещал в ближайшее время опубликовать еще два доклада – о погибших гражданских в Мариуполе и о потерях ВСУ с февраля 2022 года по 1 июля 2025 года.

Напомним, летом 2022 года ВСУ нанесли удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР расформирована по решению генсека ООН Антониу Гутерриша.