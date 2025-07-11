Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.3 комментария
Песков объяснил желание ЕС разместить военных на Украине антироссийским курсом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения европейских лидеров разместить военных на Украине.
Песков отметил, что подобная настойчивость европейских руководителей вписывается в «общую канву нынешних настроений – настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских», передает РИА «Новости».
Он добавил, что в связи с этим «можно выразить только сожаление». По мнению Пескова, подобная позиция европейских стран усиливает напряженность и не способствует поиску мирных решений.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщал о планах Вашингтона по размещению сил сдерживания западнее Днепра. Эти силы должны состоять из военных Британии, Польши, Франции и Германии. В мае канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что вопрос о направлении военнослужащих НАТО или Евросоюза на Украину не стоит на повестке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.