Песков объяснил желание ЕС разместить военных на Украине антироссийским курсом

Tекст: Дарья Григоренко

Песков отметил, что подобная настойчивость европейских руководителей вписывается в «общую канву нынешних настроений – настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в связи с этим «можно выразить только сожаление». По мнению Пескова, подобная позиция европейских стран усиливает напряженность и не способствует поиску мирных решений.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщал о планах Вашингтона по размещению сил сдерживания западнее Днепра. Эти силы должны состоять из военных Британии, Польши, Франции и Германии. В мае канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что вопрос о направлении военнослужащих НАТО или Евросоюза на Украину не стоит на повестке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.