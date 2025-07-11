Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.3 комментария
В Раде зарегистрировали законопроект о новых правилах выборов
На Украине зарегистрировали законопроект об изменении Избирательного кодекса
Верховная рада зарегистрировала законопроект об изменении избирательного законодательства, среди инициаторов которого экс-премьер Юлия Тимошенко и спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».
Документ предлагает изменить систему формирования партийных списков, а также сделать размер региональных списков зависимым от численности населения конкретного региона. Также предусматривается введение обязательного гендерного баланса: в каждой пятерке общегосударственного списка должно быть не менее двух кандидатов каждого пола, передает ТАСС.
В региональных списках предлагается обеспечить, чтобы не менее 30% кандидатов составляли представители одного пола. Законопроект инициирован для повышения гендерного равенства и учета региональных особенностей избирательной системы. Сейчас документ находится на рассмотрении профильных комитетов парламента.
Ранее в Верховной раде Украины анонсировали отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что означает смену всего правительства. Депутаты уже получили приглашения на внеочередное заседание в начале следующей недели. Как говорят эксперты, против смены правительства на Украине выступают США, но офис Владимира Зеленского и его руководитель Андрей Ермак обладают достаточной властью, чтобы заменить Шмыгаля на более лояльного управленца.