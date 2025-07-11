На Украине зарегистрировали законопроект об изменении Избирательного кодекса

Tекст: Дарья Григоренко

Документ предлагает изменить систему формирования партийных списков, а также сделать размер региональных списков зависимым от численности населения конкретного региона. Также предусматривается введение обязательного гендерного баланса: в каждой пятерке общегосударственного списка должно быть не менее двух кандидатов каждого пола, передает ТАСС.

В региональных списках предлагается обеспечить, чтобы не менее 30% кандидатов составляли представители одного пола. Законопроект инициирован для повышения гендерного равенства и учета региональных особенностей избирательной системы. Сейчас документ находится на рассмотрении профильных комитетов парламента.

Ранее в Верховной раде Украины анонсировали отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что означает смену всего правительства. Депутаты уже получили приглашения на внеочередное заседание в начале следующей недели. Как говорят эксперты, против смены правительства на Украине выступают США, но офис Владимира Зеленского и его руководитель Андрей Ермак обладают достаточной властью, чтобы заменить Шмыгаля на более лояльного управленца.