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В Киеве открыли центр подготовки операторов дронов-перехватчиков
На фоне недавних атак беспилотников в Киеве решили создать центр для обучения специалистов управлению дронами-перехватчиками в рамках оборонного проекта.
О планах развернуть в Киеве специализированный центр подготовки операторов дронов сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает ТАСС.
По его словам, новая структура займется обучением специалистов управлению дронами-перехватчиками для защиты воздушного пространства столицы.
Ткаченко уточнил: «Разворачиваем центр подготовки операторов – это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками». Центр будет частью проекта «Чистое небо», на который выделено 6,2 млн долларов.
В рамках проекта также формируются дополнительные мобильные подразделения. Они будут нести дежурство в Киеве и на подступах к городу для противодействия новым атакам беспилотников.
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