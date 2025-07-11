Газета Nacion сообщила о ликвидации аргентинского наемника в рядах ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

Вильте ликвидировали ударом российского дрона по позициям наемников ВСУ в Красноармейске в 4 часа утра в понедельник. О его гибели родственникам сообщил сослуживец аргентинца. У 39-летнего Вильте по прозвищу «Кока» было четверо детей, пишет аргентинская Nacion.

«Я хочу бороться за то, чтобы моя дочь была свободна», – говорил аргентинец Вильте, приехав на Украину воевать против русских.

Он прибыл на Украину в июне 2022 года из-за настырных призывов в ВСУ иностранцев. По словам Вильте, его очень озадачила судьба Украины после событий февраля.

«Не получив ответа от украинского посольства о том, чтобы официально записаться, он связался через соцсеть с украинцем, который находился в Эль-Калафате, и добрался до командира, который интегрировал его в батальон испаноговорящих. Он делил ряды с двумя другими аргентинцами», – описан в статье путь наемника.

Сестра Вильте Мария призналась изданию, что семья погибшего больше не планирует обсуждать наемничество «Коки», потому что мать Сандра в это не верит, заявляя, что сын действовал из благих порывов, а у остальных нет сил читать полные злобы и ненависти комментарии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Чугуева в Харьковской области 7 июля зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников, что вызвало усиленные меры секретности.

Кроме того, в результате применения фугасных авиационных бомб в Толстом ликвидированы элитные штурмовые части ВСУ, среди которых находились иностранные наемники.



