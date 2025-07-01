Марочко сообщил о расстрелах ВСУ сослуживцев при попытке сдаться у Петровского

Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляют в спину сослуживцам, которые пытаются добровольно сдаться в плен у Петровского в Луганской народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире «ВКонтакте», передает ТАСС.

По его словам, украинское командование использует неподготовленных и низкоквалифицированных бойцов в боях у данного населенного пункта, практически не проводя их обучение.

Марочко уточнил: «Низкоквалифицированные и неподготовленные бойцы просто кидаются в бой, не пройдя должного обучения. Да, они пытаются сдаваться в плен, причем это отмечается на всех участках фронта, но не все так просто. Отмечался уже ряд случаев, когда по тем, кто пытаются сдаться в плен и идут к нашим позициям, украинские боевики, которые находятся в тылу, наносят удары не по нашим позициям, а именно по тем, кто пытается сдаться в плен».

Он отметил, что подобная практика фиксировалась не только у Петровского, но и на других участках фронта, где украинские военные пытались перейти на российскую сторону.

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