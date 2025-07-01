Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
FT: Ракетные удары подорвали моральный дух украинцев
Обострение ракетных атак на Киев и другие города Украины серьезно подрывает моральный дух украинцев, пишет Financial Times (FT).
В материале FT отмечается, что усиление давления приводит к ощущению безысходности и деморализации среди граждан страны, передает РИА «Новости».
Как уточняет издание, пробелы в обороне страны по численности войск западные союзники не могут восполнить в полной мере. В материале подчеркивается, что с отсутствием ясной перспективы победы среди украинцев растет уныние.
Автор публикации отмечает, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе породила надежду на получение новых ЗРК Patriot, крайне необходимых из-за истощения ресурсов ПВО Украины. Тем не менее, по его мнению, глава Белого дома может легко изменить свое решение или забыть о поддержке.
В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов.
Ранее в результате масштабных атак были поражены объекты хранения боеприпасов и производства беспилотников на Украине. Подполье сообщало о поражении склада и позиций мобильных средств ПВО ВСУ в Харьковской области.