FT: Ракетные удары подорвали моральный дух украинцев

Tекст: Валерия Городецкая

В материале FT отмечается, что усиление давления приводит к ощущению безысходности и деморализации среди граждан страны, передает РИА «Новости».

Как уточняет издание, пробелы в обороне страны по численности войск западные союзники не могут восполнить в полной мере. В материале подчеркивается, что с отсутствием ясной перспективы победы среди украинцев растет уныние.

Автор публикации отмечает, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе породила надежду на получение новых ЗРК Patriot, крайне необходимых из-за истощения ресурсов ПВО Украины. Тем не менее, по его мнению, глава Белого дома может легко изменить свое решение или забыть о поддержке.

В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов.

Ранее в результате масштабных атак были поражены объекты хранения боеприпасов и производства беспилотников на Украине. Подполье сообщало о поражении склада и позиций мобильных средств ПВО ВСУ в Харьковской области.