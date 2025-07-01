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Киев ударил по ДНР запрошенными для обороны ракетами Storm Shadow
Мирошник: ВСУ нанесли удар по Донецку запрошенными у Запада ракетами
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку ракетами Storm Shadow, которые ранее были предоставлены Западом якобы для обороны.
Об ударе украинских войск по Донецку с применением ракет Storm Shadow сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, эти вооружения ранее запросил Владимир Зеленский у стран Запада якобы для обороны, однако ракеты были применены для нападения на гражданские объекты и убийства мирных жителей.
Мирошник подчеркнул, что полетное задание для ракет не могло быть внесено в систему управления без участия британских или французских специалистов, поскольку только они имеют доступ от производителей к этим системам. Он отметил, что этот факт подтверждает причастность западных военных к атаке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.
В результате атаки ВСУ в Донецке погибла женщина и был ранен подросток.
В ходе украинского ракетного удара по территории Донецка получили повреждения множество объектов, включая Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов.