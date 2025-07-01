Мирошник: ВСУ нанесли удар по Донецку запрошенными у Запада ракетами

Tекст: Елизавета Шишкова

Об ударе украинских войск по Донецку с применением ракет Storm Shadow сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, эти вооружения ранее запросил Владимир Зеленский у стран Запада якобы для обороны, однако ракеты были применены для нападения на гражданские объекты и убийства мирных жителей.

Мирошник подчеркнул, что полетное задание для ракет не могло быть внесено в систему управления без участия британских или французских специалистов, поскольку только они имеют доступ от производителей к этим системам. Он отметил, что этот факт подтверждает причастность западных военных к атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.

В результате атаки ВСУ в Донецке погибла женщина и был ранен подросток.

В ходе украинского ракетного удара по территории Донецка получили повреждения множество объектов, включая Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов.