  • Новость часаВ результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу
    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    Посол Азербайджана посетил по вызову МИД России
    Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных
    Тбилиси обвинил Лондон в финансировании попыток госпереворота в Грузии
    Трамп потребовал от японцев покупать американский рис
    Мнения
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    45 комментариев
    1 июля 2025, 12:28 • Новости дня

    ВСУ начали обстреливать берег Днепра возле Запорожской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия во вторник начала обстреливать берег Днепра у города Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

    Обстрел ведется по берегу, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что городская территория и территория самой ЗАЭС не затронута.

    В конце июня при атаке дрона на сотрудников станции был поврежден служебный автомобиль.

    30 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов

    Украина присвоила переданным Западом тральщикам имена Мариуполя и Мелитополя

    Tекст: Вера Басилая

    Украина назвала два тральщика, переданные Нидерландами и Бельгией, в честь российских городов – «Мариуполь» и «Мелитополь».

    Тральщики, выведенные из эксплуатации и переданные Украине Нидерландами и Бельгией, получили новые названия – «Мариуполь» и «Мелитополь». Ранее эти корабли назывались M923 Narcis и M863 Vlaardingen и были построены в 1980-х годах. Теперь они носят имена городов, освобожденных Вооруженными силами России в ходе спецоперации, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное обозрение».

    Тральщики передали Украине на бельгийской военной базе Зебрюгге. Несмотря на новые названия, корабли остаются на территории Бельгии, так как у Украины нет возможности переместить их в Одессу. Аналогичная ситуация ранее возникла с британскими кораблями, переданными Украине.

    В дополнение к двум уже переданным тральщикам, до конца текущего года ВСУ планируют получить еще один корабль такого же типа. Он уже получил название «Геническ».

    Всего тральщиков типа Tripartite было построено 35 единиц: 15 – для Нидерландов, по десять – для Бельгии и Франции.

    Нидерланды решили передать на Украину более 100 кораблей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать.

    Комментарии (19)
    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

    Комментарии (16)
    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    Комментарии (0)
    1 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная военная администрация выдавала разрешения на выезд мужчинам с Украины по обращениям несуществующей организации с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка, сообщают украинские СМИ.

    Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

    Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

    Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

    Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.

    Комментарии (2)
    30 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
    Российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре американские управляемые авиабомбы JDAM и 144 беспилотника.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 304 беспилотника, 612 ЗРК, 24 094 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26,8 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 37 481 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ.

    ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Шмыгаль: Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов от замороженных активов РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму отправили 1,7 млрд долларов доходов от замороженных активов России со стороны Канады, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Киев получил около 1,7 млрд долларов от Канады, средства обеспечены доходами от замороженных российских активов, сообщил Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    С начала года с учетом последнего транша Украине передали порядка 17,6 млрд долларов за счет замороженных активов России, отметил он.

    В марте Шмыгаль сообщал о схожем трансе в адрес Киева от Оттавы, тот перевод так же был обеспечен доходами от замороженных российских активов.

    Комментарии (25)
    30 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста, сообщило агентство ISNA.

    По данным ISNA, причиной стала официальная поддержка Киевом израильских ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Передавая ноту, Фарсаи отметил, что действия украинских властей, поддержавших военную агрессию Израиля, фактически означают игнорирование международно-правовых обязательств. В частности, он указал на нарушение принципов Устава ООН и четырех Женевских конвенций.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана.


    Комментарии (17)
    30 июня 2025, 14:52 • Новости дня
    Mundo: ВСУ начали строить укрепления вокруг Чернобыльской АЭС

    Mundo: ВСУ возвели оборонительные сооружения и заграждения у Чернобыльской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Чернобыльской атомной электростанции заметили активное строительство укреплений и размещение противотанковых заграждений, а также усиление военного присутствия.

    Журналист издания Mundo Альберто Рохас сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к возведению оборонительных сооружений вокруг Чернобыльской атомной электростанции, передает Ura.ru.

    По словам Рохаса, на территорию зоны отчуждения продолжают завозить песок, мешки с землей, а также «зубы дракона» и другие элементы пассивной обороны. Он уточнил, что стройматериалы поступают из других областей Украины, чтобы избежать радиационного заражения.

    Рохас отметил, что во время его визита журналистам запретили фотографировать конкретные укрепления и военные позиции, созданные в последние месяцы.

    Также он рассказал, что в районе Чернобыльской АЭС регулярно замечают бронеавтомобили ВСУ, что говорит о росте военной активности в зоне отчуждения. По его наблюдению, ранее ограниченная для доступа из-за радиации территория теперь становится стратегически укрепленным районом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, но радиационная ситуация осталась нормальной. Сообщалось, что возгорание на Чернобыльской АЭС произошло из-за горючих материалов в обшивке крыши после удара дрона.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент на Чернобыльской АЭС и активность около Запорожской АЭС признаками сохраняющихся ядерных рисков, требующих повышенной готовности агентства.

    Комментарии (7)
    1 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    @ t.me/KambulovaSvetlana

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге силами ПВО отражена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Силами ПВО был обезврежен БПЛА», – сообщила Камбулова в Telegram.

    Из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление. На месте происшествия была организована экстренная работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Оперативный штаб и рабочая группа уже заняты оценкой последствий падения обломков беспилотника, сообщила Камбулова. Она также сообщила, что рабочая группа приступит к детальному обследованию повреждений в утренние часы. Специалисты рабочей группы будут фиксировать объем нанесенного ущерба для последующего принятия решений о предоставлении необходимой помощи жильцам.

    Напомним, ВСУ также атаковали ДонецкЛуганск и Ростовскую область. В Донецке погибла женщина, пострадали еще два человека.

    Комментарии (0)
    1 июля 2025, 08:50 • Новости дня
    СК: Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow
    СК: Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, сообщил представитель Следственного комитета России.

    По его словам, предположительно были использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности Storm Shadow, передает РИА «Новости».

    Обнаруженные на месте фрагменты и осколки будут направлены на экспертизу для уточнения типа и модификации боеприпасов.

    По сообщению сотрудника СК, огонь велся по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. В результате обстрела повреждены жилые дома, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили, в которых находились гражданские лица.

    Накануне ВСУ атаковали город с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения.

    Комментарии (2)
    30 июня 2025, 16:14 • Новости дня
    В ООН сообщили о пытках заключенных на Украине

    В ООН сообщили о пытках 170 заключенных на Украине с 2022 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала спецоперации на Украине зафиксированы сотни случаев пыток среди осужденных якобы за сотрудничество с российской стороной, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    С 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Среди пострадавших – 132 мужчины, 35 женщин и трое мальчиков.

    В ходе отчетного периода представители УВКПЧ опросили 56 человек, задержанных украинскими властями по обвинению в государственной измене, сотрудничестве и другим преступлениям, связанным с национальной безопасностью. 11 из опрошенных рассказали о пережитых избиениях и угрозах во время задержания или допроса. Один задержанный сообщил о лишении сна в первые дни содержания под стражей.

    В докладе отмечается, что многие из привлеченных к ответственности за сотрудничество с Россией были обвинены за действия, которые соответствовали нормам международного гуманитарного права, например, за раздачу гуманитарной помощи на территориях, находящихся под контролем России. УВКПЧ указало, что 51 из 624 осужденных с 2022 года попадают в эту категорию. С 2024 года наблюдается тенденция сокращения числа подобных дел.

    Председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в мае сообщал, что американские специалисты обучали боевиков ВСУ применять методы пыток, такие как утопление с помощью воды и ткани, к российским военнослужащим.

    Комментарии (0)
    1 июля 2025, 12:09 • Новости дня
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

    В своем Telegram-канале он указал, что после атаки есть погибшие, а также тяжелораненые, которым оказывается вся необходимая помощь в городской больнице.

    Бречалов отметил, что с ранеными работают психологи, а власти продолжают информировать население о новых деталях происходящего.

    Напомним, в ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников. В Ижевске атаке подверглось предприятие. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление.

    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 22:55 • Новости дня
    США призвали Россию к перемирию и трехсторонним переговорам

    Келлог обвинил Россию в затягивании украинских переговоров и призвал к перемирию

    Tекст: Вера Басилая

    США выступают за скорейшее прекращение огня на Украине и начало трехсторонних переговоров, обвинив Россию в затягивании процесса мирного урегулирования, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог.

    Соединенные Штаты обратились к России с призывом немедленно прекратить огонь на Украине и приступить к трехсторонним переговорам, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в соцети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам Келлога, Вашингтон не признает обвинения России в затягивании мирных переговоров со стороны США и Украины. Он подчеркнул последовательность администрации Трампа в вопросе урегулирования конфликта и завершения боевых действий.

    По его мнению, Россия тянет время, а недавние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова назвал «оруэлловскими».

    Ранее Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.

    Также Песков заявил, что Россия не собирается уступать свое стратегическое преимущество перед Киевом ради временного перемирия.

    Президент России Владимир Путин высказал готовность России провести следующий этап переговоров с Киевом после завершения текущей стадии выполнения прежних договоренностей.

    Комментарии (6)
    1 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    ФСБ сообщила о систематическом использовании ВСУ химического оружия в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Применение химического оружия Вооруженными силами Украины на территории специальной военной операции стало распространенным явлением, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

    Он подчеркнул, что украинская армия систематически использует запрещенные методы ведения войны, нарушая международные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

    По мере продвижения российских войск, по словам сотрудника, подобная деятельность только усиливается.

    Сотрудник ФСБ сообщил, что в мае 2024 года на территории ДНР на оставленных украинскими формированиями позициях была обнаружена лаборатория по синтезу синильной кислоты, а в октябре того же года найден тайник с емкостями, содержащими хлорпикрин.

    Он пояснил, что воздействие хлорпикрина вызывает острое раздражение слизистых глаз и дыхательных путей, включая удушающий эффект, который может привести к летальному исходу. Каждый случай подготовки и применения химического оружия фиксируется и документируется компетентными органами, чтобы все причастные к этим преступлениям были привлечены к ответственности, отметил собеседник спецслужбы.

    Сотрудники ФСБ и Минобороны в Кураховском районе Донецкой народной республики нашли схрон с боевым отравляющим веществом, предназначенным для использования с беспилотников.

    Комментарии (0)
    1 июля 2025, 07:23 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников над различными регионами России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что из общего числа беспилотников 17 были сбиты над территорией Республики Крым, 16 – над Ростовской областью, 11 – над акваторией Азовского моря, пять – над Курской областью, четыре – над Саратовской областью, три – над акваторией Черного моря, два – над Белгородской областью, а по одному аппарату уничтожено над Воронежской и Орловской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и нескольких районах Ростовской области.

    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ в Донецке погибла женщина и ранен подросток
    В результате атаки ВСУ в Донецке погибла женщина и ранен подросток
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Один мирный житель Республики погиб, еще двое, включая подростка, ранены», – сообщил Пушилин в Telegram, уточнив, что в Ворошиловском районе «погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина».

    По словам Пушилина, вечером ВСУ атаковали город с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. В результате обстрела повреждены несколько объектов инфраструктуры, в том числе торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. После атаки вспыхнул пожар.

    Также в Центрально-Городском районе Горловки после атаки беспилотником-камикадзе пострадал молодой человек 2006 года рождения. По словам Пушилина, уничтожено одно и повреждены 12 жилых зданий, а также семь гражданских объектов в разных районах Горловки, включая поликлинику, аптеки, отделение банка и три котельные.

    Всего, по его данным, со стороны ВСУ зафиксировано 26 атак с применением дальнобойных ракет, ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Баку заявили о смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге от множественных травм
    ФСБ сообщила о систематическом использовании ВСУ химического оружия
    Полиция Израиля задержала семейную пару за шпионаж в пользу Ирана
    Трамп выпустил духи для тех, кто «выбирает победу, силу и успех»
    Желавший мочиться в вино для России грузинский радикал отправлен в тюрьму
    Жителей европейской части России предупредили о всплесках жары
    В летнем лагере Красноярского края изнасиловали 10-летнего мальчика

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники

    Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сгустились тучи: в Европарламенте собрали достаточно голосов, чтоб запустить процесс ее увольнения с должности. Раньше Урсула побеждала своих врагов. Теперь врагов стало чрезмерно много в разбросе от Пипери до Макрона. Устоит ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

    Перейти в раздел

    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу

    В Литве самораспустилась государственная комиссия по десоветизации. Фактически перед нами едва ли не – ведь в Литве вся идеология выстроена на концепции «советской оккупации», Но оказалось, даже в Литве «декоммунизации» имеет пределы, а комиссия столкнулась со всеобщей ненавистью. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации