Правительство Швеции направило 180 млн долларов на поддержку Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Швеции приняло решение пересмотреть структуру внешней экономической помощи, чтобы высвободить около 1,67 млрд крон, которые будут направлены на дополнительную поддержку Украины и гуманитарные проекты, сообщает ТАСС. Эти средства станут возможными благодаря сокращению программ сотрудничества с Афганистаном и странам Азии и Океании, а также переходу от прямой помощи к торговым отношениям.

В пресс-релизе правительства говорится, что ситуация в ряде стран ухудшилась после решения США приостановить часть своей поддержки.

Министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса заявил: «Мы выделяем 1,67 млрд шведских крон на поддержку Украины и на усилия по спасению жизни людей по всему миру. Швеция не может покрыть сокращение США, но мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и спасти жизни».

Дуса отметил, что поддержка Украины и прилегающих территорий имеет экзистенциальное значение для Европы, а Украина остается главным приоритетом Швеции в вопросах развития и внешней политики.

Также в понедельник шведское правительство одобрило изменения в законе об оружии, запретив использование полуавтоматических винтовок AR-15 для охоты. Около 7 тыс. этих винтовок, находящихся на руках у населения, будут выкуплены и отправлены на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции не исключили возобновления поставок истребителей Gripen Киеву. Суд в Швеции приговорил наемника, участвовавшего в боях на Украине, к 14 годам тюрьмы. Шведский наемник, воевавший на стороне Киева против России, был ликвидирован на прошлой неделе, и его гибель проверяет шведское посольство в Киеве.