Tекст: Антон Антонов

«Враг сосредоточил усилия на восполнении колоссальных потерь своих штурмовых подразделений, лишь единожды украинские оккупанты выдвигались в направлении госграницы», – сообщил «Северный Ветер».

ВСУ выдвинулись из окрестностей Павловки. Однако большинство военных из штурмовой группы «медийной 47 омбр» было уничтожено в 2 км от границы, остальные сбежали вглубь Сумской области Украины. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц техники ВСУ.

При этом на Сумском направлении украинское командование продолжает «бросать на убой штурмовые группы». В десяти контратаках участвовало более 70 украинских военных, свыше 30 из них были ликвидированы, более 20 «остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали». Попытки контратак были предприняты ВСУ на направлении Андреевки, Новониколаевки и Яблоновки, рядом с селом Садки и в Юнаковке. Российские войска «продвинулись свыше 600 м в лесных массивах Сумского района», говорится в сообщении.

На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены девять штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. Продолжается освобождение Волчанска, в окрестностях города ликвидированы две украинские штурмовые группы. ВСУ выбиты из трех опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

Напомним, сообщалось, что на Теткинском и Глушковском направлениях вооруженные силы Украины практически приостановили попытки прорыва на российскую территорию.

