Британский дипломат пригрозил Грузии войной с Россией

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», – заявил он в интервью телекомпании «Имеди».

В качестве примера он привел ситуацию на Украине.

«Россия сочтет (вступление Грузии в НАТО) опасностью и будет война. Это произойдет», – сказал Ян Прауд.

«Украина воюет более трех лет, по самым минимальным подсчетам потеряла полмиллиона убитыми и ранеными, НАТО же не отправило туда ни одного солдата, – отметил он. – Отправили деньги, оружие, поддерживают морально, но НАТО не воюет на стороне Украины и никогда и не собиралось».

«Запад тянул Украину в НАТО. Еще в 2013 году большинство украинцев не хотело в НАТО. В повестке дня этот вопрос с 2014 года», – сказал британский дипломат.

По его словам, «а сейчас мы имеем войну, и НАТО вновь повторяет, что Украина бесповоротно идет в альянс».

Ян Прауд также отметил, что Запад, введя тысячи санкций против России, не добился ими поставленных целей.

«Нужно другое. К примеру, рассмотреть стратегию мира», – считает он.

В этой связи дипломат сказал, что введение санкций против России со стороны Грузии «было бы бессмысленным и нереальным».

«Санкции против России не сработали. Они нанесли вред, прежде всего европейской экономике», – заявил Ян Прауд.