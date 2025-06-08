Подача электричества восстановлена в Курской области после атаки ВСУ

В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами

Tекст: Елизавета Шишкова

США ожидают, что Россия готовит масштабный ответ на недавнюю атаку украинских дронов, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, ответная операция предположительно включает применение различных видов авиационных средств, в том числе ракет и беспилотников. Американские представители отмечают, что Москва вряд ли будет зеркально повторять украинскую атаку, а скорее выберет асимметричную стратегию, нанося удары по другим объектам.

Хотя в пятницу Россия уже нанесла массированный удар по военным целям в Киеве, по мнению США, это была лишь часть более крупного ответного пакета. Один из западных дипломатов подчеркнул, что ожидает «огромной, беспощадной атаки», а целью могут стать объекты с символическим значением, такие как правительственные здания.

Эксперт Carnegie Endowment for International Peace Михаил Кофман предположил, что Россия может атаковать штабы украинских спецслужб, в частности СБУ, для «демонстрации» и использовать баллистические ракеты средней дальности. Кофман также отметил ограниченность ресурсов России для существенной эскалации, учитывая уже высокий уровень боевых действий последних недель.

Reuters подчеркивает, что пока не поступило официальных комментариев от российской и украинской сторон, а также от Белого дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, а местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

ВС России в ночь на субботу нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину.