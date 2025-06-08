Tекст: Антон Антонов

«Командование 225 ошп (ВСУ) продолжает утилизировать подчиненный личный состав. В полку была расформирована рота РХБЗ, из личного состава которой сформировали штурмовые группы, уничтоженные «Северянами» около Теткино», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Указывается, что украинские военные из 225 ошп «пытались просочиться в Теткино из Искрисковщины», но оказались под огнем артиллерии и под ударами БПЛА. ВСУ, «бросив раненных и уничтоженных побратимов, бежали».

Кроме того, ВСУ «силами 425 ошп» пытались прорваться в поселок Новый Путь, но большая часть украинских военных была уничтожена, выжившие «сбежали в Павловку». На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

На Сумском направлении российские войска «зачистили несколько приграничных лесополос, продвинулись свыше 400 м». Российские силы выбивают украинских военных из Юнаковки и Яблоновки. В Юнаковке ликвидирована «вся штурмовая группа 156 омбр». Также ВСУ были выбиты «из нескольких огневых позиций» в жилой застройке Новониколаевки, продвижение составило более 700 м.

На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено семь штурмовых групп ВСУ, бронированная и инженерная техника противника. Кроме того, российские силы «продвинулись свыше 160 м на направлении Волчанские Хутора».

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

Накануне потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях составили более 240 человек.